Amici 25, Paola eliminata da Veronica Peparini: il suo percorso finisce qui

Il Serale si avvicina e la ballerina, nonostante i progressi, deve lasciare la scuola tra lacrime e abbracci dei professori e dei suoi compagni

Il nuovo anno, come spesso accade ad Amici 25, rappresenta una vera e propria resa dei conti per alcuni allievi della scuola. Con l'avvicinarsi del Serale, i professori sono chiamati a tirare le somme del percorso iniziato a settembre e a decidere chi, secondo loro, non è ancora pronto ad affrontare la fase finale del programma.

Dopo l'eliminazione di Flavia Buoncristiani, avvenuta nel pomeridiano di ieri per volontà di Anna Pettinelli, oggi un'altra allieva ha dovuto dire addio al talent show di Maria De Filippi. Si tratta di Paola, ballerina della squadra di Veronica Peparini, che ha deciso di interrompere definitivamente il suo percorso all'interno della scuola.

Paola eliminata da Amici 25: la decisione di Veronica Peparini

Nel daytime andato in onda oggi, lunedì 12 gennaio, Veronica Peparini ha convocato Paola in studio per comunicarle la sua decisione. Parole sentite, ma anche molto chiare, quelle dell'insegnante: "Ti ricordi come sei entrata? Non ero sicura io e non eri sicura tu. Mi sono presa del tempo per seguirti e darti fiducia, ho aspettato per vedere miglioramenti. Arrivata a questo punto, in vista del Serale, io devo prendere una decisione. Ti ho visto sofferente, sei arrivata a un buon punto ma con delle lacune. Devo fare i conti con la realtà: il Serale è tanto tosto. Il tuo percorso si ferma, non me la sento di portarti avanti."

Veronica Peparini

Le parole di Paola dopo l'eliminazione

Visibilmente commossa, la 23enne leccese ha accolto la decisione con grande maturità, ammettendo di averla in parte prevista: "Per me è stato bellissimo. Ho imparato un sacco di cose qua dentro e vi ringrazio." Con le lacrime che le scendevano sul viso, la giovane ballerina ha anche riconosciuto di sentirsi ancora indietro rispetto ad altri compagni di classe: "Me l'aspettavo".

Il sostegno dei professori: "Hai qualità, insisti"

Dispiaciuta e affettuosa, Veronica Peparini ha poi raggiunto Paola al centro dello studio per abbracciarla e spronarla a non perdere fiducia in se stessa: "Devi stare tranquilla, devi reagire e trovare la tua strada. Capisco la tua educazione e la tua insicurezza, ma basta chiedere scusa." A sostenerla sono intervenuti anche Emanuel Lo e Alessandra Celentano, che hanno riconosciuto i progressi fatti e le qualità della ballerina, invitandola a continuare a credere nel suo talento.

L'addio alla casetta e il saluto ai compagni

Dopo l'annuncio, Paola è tornata in casetta per salutare i compagni di avventura, rimasti spiazzati dalla notizia. Tra le lacrime, ha detto loro: "Mi hanno eliminata. Vi voglio bene ragazzi, non dimenticatevi di me, spaccate tutto." Un addio carico di emozione che segna un altro momento difficile di questa edizione di Amici 25, sempre più vicina alla fase decisiva del Serale.