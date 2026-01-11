"Sei arrogante": Cuccarini e Pettinelli durissime contro Flavia. Scoppia la lite ad Amici 25

Nella nuova puntata di Amici 25 condotta da Maria De Filippi, il clima si fa rovente con un doppio addio che ha sconvolto la classe. Oggi 11 gennaio, la ballerina Anna è stata costretta ad abbandonare la scuola dopo aver perso la sfida contro l'esterna Kiara. Ma il vero terremoto è scoppiato con l'eliminazione di Flavia: Anna Pettinelli le ha tolto definitivamente la maglia.

Il Verdetto di Andrea Alemanno

A decidere le sorti della competizione di ballo è stato il giudice esterno Andrea Alemanno di World of Dance Italy, chiamato a valutare il talento di Anna contro quello della sfidante Kiara. Dopo le esibizioni che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, il verdetto è stato inequivocabile: la precisione e l'energia di Kiara hanno convinto il giudice, che le ha assegnato la vittoria.

L'addio di Anna

Per Anna l'avventura si conclude qui. Nonostante la delusione, l'ormai ex allieva ha dimostrato grande classe e maturità: ha ringraziato i professori per l'opportunità e la crescita di questi mesi. Ha salutato i compagni di classe in un clima di forte commozione. Ha lasciato lo studio tra gli applausi, sperando di aver comunque lasciato il segno nel programma.

Anna Iseppi

L'attacco di Anna Pettinelli a Flavia

La tensione è salita alle stelle con l'eliminazione di Flavia Buoncristiani. Nonostante la Pettinelli le avesse restituito la maglia dopo la sospensione pre-natalizia, l'esibizione sulle note di Diamonds è stata fatale. "Noto sempre gli stessi problemi, sembri sempre vuota. Siccome il mio pensiero oggi è quello di non portarti al serale, non posso darti la maglia", ha dichiarato duramente Anna Pettinelli.

Flavia Buoncristiani

Scontro tra i Professori

La decisione ha spaccato il corpo docente: Rudy Zerbi ha attaccato la collega per l'incoerenza: "Perché gli hai ridato la maglia qualche giorno fa?". Lorella Cuccarini ha invece difeso la scelta, accusando Flavia di presunzione: "A un certo punto un professore si deve arrendere. Sai cantare ma sei trasparente". Lorella ha poi rincarato la dose parlando di mancanza di umiltà.

La reazione di Flavia e il gesto di Plasma

La cantante non ha accettato il verdetto in silenzio: "Non mi sento di meritare questa eliminazione. Ho provato a dimostrare il mio valore in tutti i modi". In difesa della Buoncristiani è intervenuto Plasma, con cui Flavia ha iniziato un flirt nella scuola. L'allievo ha puntato il dito contro i professori: "Forse anche voi dovreste mettervi in discussione, non avete capito niente di Flavia". Il cantante di Rudy Zerbi poi ha aggiunto: "Lei è una perdita dal punto di vista personale e anche artistico".