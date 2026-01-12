Amici 25, Flavia torna sui social dopo l’eliminazione: "Plasma sei stato supporto nei momenti più delicati"

Dopo l'esclusione dal talent Amici 25, Flavia Buoncristiani racconta la sua esperienza nel talent e ringrazia Maria De Filippi, la produzione i fan e Plasma.

Flavia Buoncristiani è stata eliminata da Amici 25. La decisione è arrivata nel corso dell'ultima puntata andata in onda su Canale 5 ieri 11 gennaio, ed è stata presa dalla sua professoressa, Anna Pettinelli, che ha scelto di non portare la cantante al Serale. A poche ore dall'uscita dal talent show di Maria De Filippi, l'ex allieva è tornata sui social per raccontare le sue emozioni e fare un bilancio della sua esperienza nella scuola.

Il messaggio di Flavia sui social

Attraverso un lungo post, Flavia ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno accompagnata nel percorso ad Amici: "Grazie alla produzione di Amici, a Maria, per questa esperienza intensa e formativa. Grazie a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Grazie ai miei compagni di viaggio, alle persone incontrate lungo il cammino; in particolare grazie di cuore a te, Plasma... sei stato presenza, supporto e verità nei momenti più delicati".

"Grazie a voi, il pubblico che da casa mi ha sempre supportata... vi voglio bene. Vengo da zero, come tanti. Prima dei palchi ero una bambina con il sogno di diventare una cantante. Questo sogno è diventato un obiettivo reale che continuerò a portare avanti con amore, lavoro e dedizione. Grazie alla mia famiglia e infine grazie a me stessa. Il mio prossimo singolo uscirà presto e non vedo l'ora di farvelo ascoltare! A presto!"

Flavia e Plasma

Cosa è successo ad Amici 25

L'eliminazione di Flavia è arrivata dopo un percorso fatto di alti e bassi. Nonostante Anna Pettinelli le avesse restituito la maglia dopo la sospensione pre-natalizia, l'ultima esibizione sulle note di Diamonds è risultata decisiva in senso negativo. "Noto sempre gli stessi problemi, sembri sempre vuota. Siccome il mio pensiero oggi è quello di non portarti al Serale, non posso darti la maglia", ha dichiarato duramente la Pettinelli, ufficializzando così l'uscita della cantante dalla scuola.

Scontro tra i professori

La scelta ha diviso il corpo docente. Rudy Zerbi ha attaccato Anna Pettinelli accusandola di incoerenza: "Perché gli hai ridato la maglia qualche giorno fa?". Di parere opposto Lorella Cuccarini, che ha difeso la decisione della collega parlando di mancanza di umiltà da parte dell'allieva. Nonostante l'eliminazione, per Flavia Buoncristiani l'esperienza ad Amici rappresenta un punto di partenza: il suo sogno continua, ora lontano dalle telecamere ma con nuove consapevolezze e un singolo in arrivo.