Amici 25, Opi contro Anna Pettinelli: "Per colpa sua mi prenderò quintali di mer*a"

Il pomeridiano di Amici 25 di domenica 1° marzo si è concluso con un colpo di scena inatteso: in un video mandato in onda, da Maria De Filippi, Anna Pettinelli ha comunicato la sua decisione: nessun allievo di canto potrà accedere al Serale finché i suoi non saranno stati ammessi.

Anna Pettinelli boccia gli alunni di Rudy Zerbi

Durante il pomeridiano, alcuni allievi hanno sostenuto la loro prova per l'accesso al Serale tra cui Elena e Plasma, entrambi nel team di Rudy Zerbi, anche se la giovane cantautrice aveva iniziato il suo percorso nella scuola con Anna Pettinelli. Le prove di entrambi i cantanti erano state giudicate positivamente da Zerbi e da Lorella Cuccarini, mentre erano state bocciate da Pettinelli. Rudy aveva definito le valutazioni della collega piuttosto strumentali, e il video della professoressa ha confermato il suo pensiero.

Reazioni degli allievi dopo il pomeridiano

Nel daytime di oggi, i ragazzi sono tornati in stanza per commentare quanto accaduto in studio. I cantanti non ammessi al Serale hanno commentato il video di Anna Pettinelli. Elena ha dichiarato: "Per me tutto questo è una follia", mentre Plasma ha confrontato il suo pensiero con quello di Opi: "Non trovo giusto che il mio futuro debba dipendere da un capriccio della tua professoressa". Opi ha spiegato di essere contrario alla decisione della docente, non per principio, ma per timore delle reazioni online: "Non voglio prendermi quintali di insulti per questa cosa, non esiste".

Plasma

Opi si scontra con Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, dopo aver ascoltato le parole dell'allievo, si è arrabbiata: Opi sembrava preoccuparsi solo delle reazioni sui social senza comprendere che la prof si è esposta per proteggerli. "Sei un ingrato! Ho fatto tutto questo per voi. Ho fatto una cosa enorme e tu invece di capire, ti preoccupi per la cattiveria che riceverai online? Hai idea di cosa significa per me, io ho 50 anni di carriera alle spalle", ha detto la docente. Opi, però, pensa che la strategia della Pettinelli possa ritorcersi contro di lui: "Preferisco cantare 50 canzoni davanti a Rudy Zerbi per ottenere la maglia del Serale, piuttosto che fare questo".

Strategie e prossimi passi

A seguito degli eventi, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi hanno convocato i loro allievi. La prima ha rassicurato i ragazzi, sottolineando che, grazie al loro talento, troveranno un modo per superare questo ostacolo. Rudy, invece, ha chiesto agli allievi di studiare una strategia per aggirare il veto di Anna Pettinelli. I ragazzi hanno avanzato alcune proposte: far valere la maggioranza dei voti (due su tre) o includere anche i voti degli insegnanti di ballo. La soluzione definitiva sarà svelata nei prossimi daytime o durante la prossima registrazione.