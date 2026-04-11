Amici 25 in tv stasera su Canale 5: ospiti e sfide dell'11 aprile

Stasera 11 aprile nuovo appuntamento con Amici 25: tra ospiti, manche e giudizi della giuria, cresce la tensione per gli allievi ancora in gara. Ecco cosa vedremo questa sera.

In prima serata su Canale 5 va in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo le prime puntate, sei allievi hanno già dovuto abbandonare la scuola, mentre undici restano in gara, determinati a conquistare la vittoria finale. Ecco cosa vedremo questa sera 11 aprile tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo.

Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata. Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare, l'allievo eliminato e quelli al ballottaggio.

Gli ospiti della puntata dell'11 aprile

Tra gli ospiti annunciati dalla redazione ci sono la cantante Orietta Berti, già vista come giudice durante il pomeridiano del talent, e l'attore Pierpaolo Spollon. Dopo Luca Argentero, Maria De Filippi accoglie dunque un altro protagonista della serie di Rai 1 Doc - Nelle tue mani, la cui quarta stagione è attesa in autunno.

Alex Calu

Spazio anche alla comicità con Vincenzo Comunale, attore napoletano che ha esordito in televisione nel 2016 a Zelig Event, in prima serata su Canale 5.

Cosa vedremo stasera

A giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà una giuria composta da quattro volti noti:

Gigi D'Alessio, new entry di questa edizione

Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza

Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24

Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice

Le sfide della quarta puntata

Anche questa puntata sarà suddivisa in tre manche: al termine di ciascuna verrà deciso un allievo destinato al ballottaggio per l'eliminazione.

Caterina

Quali sono gli allievi rimasti in gara

Dopo le prime eliminazioni, gli allievi rimasti in gara sono stati divisi, come sempre, in tre squadre.

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Caterina, Elena e Riccardo. Ballerini : Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo. Ballerini : Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Kiara e Alessio

Chi partecipa al fomat Password

Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno Orietta Berti, in coppia con Amadeus, e Pierpaolo Spollon, affiancato da Anna Pettinelli.