Amici 25 in tv stasera su Canale 5: ospiti e sfide dell'11 aprile

In prima serata su Canale 5 va in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo le prime puntate, sei allievi hanno già dovuto abbandonare la scuola, mentre undici restano in gara, determinati a conquistare la vittoria finale. Ecco cosa vedremo questa sera 11 aprile tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo.
Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata. Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare, l'allievo eliminato e quelli al ballottaggio.
Gli ospiti della puntata dell'11 aprile
Tra gli ospiti annunciati dalla redazione ci sono la cantante Orietta Berti, già vista come giudice durante il pomeridiano del talent, e l'attore Pierpaolo Spollon. Dopo Luca Argentero, Maria De Filippi accoglie dunque un altro protagonista della serie di Rai 1 Doc - Nelle tue mani, la cui quarta stagione è attesa in autunno.
Spazio anche alla comicità con Vincenzo Comunale, attore napoletano che ha esordito in televisione nel 2016 a Zelig Event, in prima serata su Canale 5.
Cosa vedremo stasera
A giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà una giuria composta da quattro volti noti:
- Gigi D'Alessio, new entry di questa edizione
- Cristiano Malgioglio, alla sua quarta esperienza
- Amadeus, confermato dopo l'esordio ad Amici 24
- Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice
Le sfide della quarta puntata
Anche questa puntata sarà suddivisa in tre manche: al termine di ciascuna verrà deciso un allievo destinato al ballottaggio per l'eliminazione.
Quali sono gli allievi rimasti in gara
Dopo le prime eliminazioni, gli allievi rimasti in gara sono stati divisi, come sempre, in tre squadre.
-
Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti: Caterina, Elena e Riccardo. Ballerini: Emiliano e Nicola
-
Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti: Angie e Lorenzo. Ballerini: Alex
-
Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Kiara e Alessio
Chi partecipa al fomat Password
Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno Orietta Berti, in coppia con Amadeus, e Pierpaolo Spollon, affiancato da Anna Pettinelli.