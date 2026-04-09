Amici 25, anticipazioni quarta puntata del serale: tre allievi ballottaggio per l'elimiazione

Si sono concluse le registrazioni della quarta puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 11 aprile: ecco chi sono gli allievi eliminati e quelli finiti al ballottaggio finale.

Oggi, 9 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 11 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews l'ospite musicale sarà J-Ax per cantare Italia Starter Pack.

Ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio saranno presenti anche la cantante Orietta Berti e l'attore Pierpaolo Spollon, mentre lo spazio comico sarà affidato a Vincenzo Comunale.

Giudici di Amici 25

In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi:

Amadeus

Gigi D'Alessio

Cristiano Malgioglio

Elena D'Amario

A completare il cast c'è anche Alessandro Cattelan. Alla conduzione di Password. Il format di giochi che coinvolge giudici e professori.

Le squadre del Serale di Amici 25

Anche quest'anno, i ragazzi sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno in diverse manche:

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Caterina, Elena e Riccardo. Ballerini : Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo. Ballerini : Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Kiara e Alessio

Serale Amici 25 dell'11 aprile: Prima manche

Gli Zerbi-Cele si sfidano con Emanuel Lo e Anna Pettinelli e ne escono vincitori.

La Celentano propone un guanto di sfida tra Nicola e Alessio: i due ballerini si confrontano in un mix di stili e a vincere è Nicola. Nasce poi una discussione sull'equità della prova, ma secondo la maestra non ci sarebbe motivo di dubitare, dato che il guanto include tutti gli stili. Mattia Zenzola mostra la parte di latino prevista nella sfida.

Gard e Caterina si esibiscono su Whenever, Wherever: vince Gard, che presenta anche il suo nuovo inedito.

Nella sfida tra Emiliano e Kiara, ha la meglio Emiliano.

Al ballottaggio finiscono Gard e Alessio; a perdere è Alessio, che si esibisce su I Love It con i professionisti, finendo a rischio eliminazione.

Seconda manche: cosa è successo

Gli Zerbi-Cele si sfidano con Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: a vincere sono le ultime per 2 a 1, con una sfida annullata a causa della parità.

Elena si esibisce con Per Elisa, mentre Angie canta Mi sei scoppiato dentro al cuore: a vincere è Angie.

Riccardo canta L'uomo che cade contro Alex, ma la prova viene annullata per parità. Anna Pettinelli ammette che, finalmente, con la canzone di 13Pietro, Riccardo le è piaciuto: la prima volta in tutto l'anno.

Al ballottaggio finiscono Caterina, Emiliano ed Elena; a rischio eliminazione è Caterina.

Terza manche: chi è finito al ballottaggio

Guanto di sfida di latino tra Alex ed Emiliano: vince Alex, ma Emiliano riceve comunque molti complimenti, come dimostra anche Mattia.

Elena si esibisce con Mariposa contro Alex e ha la meglio.

Al ballottaggio finiscono Alex e Lorenzo: quest'ultimo canta Tu vuò fa l'americano accompagnandosi al pianoforte. A rischio eliminazione è Alex, che balla un passo a due con Mattia.

Password: il gioco condotto da Alessandro Cattelan

Questa settimana, nel gioco Password condotto da Alessandro Cattelan, si sfidano due team: il primo formato da Amadeus e Orietta Berti, che si aggiudica la vittoria, e il secondo composto da Anna Pettinelli e Pierpaolo Spollon, che perde e deve affrontare la penitenza.

Durante la penitenza, Rudy Zerbi chiede il permesso di sbattere un uovo sulla testa della Pettinelli e lo fa. In risposta, la Pettinelli gli lancia delle uova contro, ma senza colpirlo.

Ballottaggio ed eliminazione

Al ballottaggio finale si sfidano Alessio, Caterina e Alex: Alessio si esibisce su 90 Minuti con Samu Segreto, Alex canta Arrogante e Caterina interpreta Take My Breath Away. L'esito dell'eliminazione sarà comunicato da Maria De Filippi agli allievi nella casetta.