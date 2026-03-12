Amici 25, il Serale parte il 21 marzo: anticipazioni, squadre e allievi

Il Serale di Amici 25 debutta sabato 21 marzo su Canale 5, diciassette allievi hanno conquistato la felpa d'oro e le squadre sono state composte. Ecco cosa sappiamo della fase finale del talent di Maria De Filippi.

Il Serale di Amici 25 è finalmente alle porte. La fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi debutterà sabato 21 marzo su Canale 5. In un primo momento si era ipotizzato che il Serale potesse partire con l'ultimo sabato del mese, ma la data è stata ufficialmente anticipata. Come di consueto, la registrazione della puntata dovrebbe avvenire di giovedì, salvo eventuali cambiamenti.

Tutti pronti per il Serale

Nei giorni scorsi è andata in onda l'ultimo appuntamento del pomeridiano, durante la quale sono state consegnate le ultime maglie dorate, simbolo dell'accesso alla fase finale del programma. Per superare lo stallo provocato dalla presa di posizione di Anna Pettinelli, la produzione ha deciso all'ultimo momento di superare il limite di 12 concorrenti, permettendo a quasi tutti gli allievi di accedere al Serale. L'unica eliminata è stata Giulia, mentre tutti gli altri hanno ottenuto la felpa d'oro.

Gli allievi che vedremo nel serale di Amici 25 al Serale

Sono diciassette gli allievi che vedremo nel serale del talent show, dieci della classe di canto e sette ballerini. Ecco chi ha indossato la maglia color oro dopo l'ultimo pomeridiano

Classe di canto

Angie

Caterina

Elena

Gard

Lorenzo

Michele

Opi

Plasma

Riccardo

Valentina

I ballerini al Serale

Alessio

Alex

Antonio

Emiliano

Kiara

Nicola

Simone

Simone Galante

La prima squadra formata

Nel daytime di ieri è stata mostrata la formazione della prima squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La maestra ha speso parole di apprezzamento per i suoi ballerini. "Nicola è un bravissimo ballerino di classico, con una tecnica molto forte, che per me è fondamentale. Emiliano è una pallina da ping pong: è veloce, leggerissimo e ha una grande capacità di arrangiarsi sul palco. Antonio, pur essendo molto giovane, ha una maturità notevole quando balla e ha fatto grandi progressi."

Le altre squadre

Secondo una foto condivisa sui social da Nicola, la seconda squadra dovrebbe essere composta da Emanuel Lo e Anna Pettinelli, mentre la terza sarà guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.