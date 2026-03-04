Amici 25 anticipazioni puntata dell’8 marzo: chi passa al Serale e chi resta fuori

Scopri quali allievi hanno conquistato il Serale di Amici 25 e chi è stato eliminato. Tutte le esibizioni, i giudizi dei professori e il colpo di scena della busta rossa.

Oggi, 4 marzo, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 8 marzo. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi saranno Emma Marrone ed Rkomi per presentare Vacci piano in uscita il 13 marzo.

Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, ci saranno anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele per presentare il film intitolato Un bel giorno, qui la nostra recensione della commedia.

Perché Giulia non va al serale

Tutti gli allievi sono stati ammessi al Serale, tranne Giulia, che è stata eliminata. Secondo Emanuel Lo e Alessandra Celentano, Giulia è ancora troppo acerba e non pronta per affrontare il Serale. La Celentano sottolinea che spesso tiene le spalle troppo indietro e lo sguardo basso, rendendola, secondo lei, anonima e l'anello debole della classe.

Giulia Nicolai

Giulia non riesce a trattenere le lacrime. La ballerina teme che la causa sia il suo carattere, ma la Celentano chiarisce che il giudizio riguarda esclusivamente la danza. Maria De Filippi le ricorda che la vita non finisce con Amici: molti ballerini di talento non sono mai arrivati al Serale o sono stati eliminati, e cita diversi casi di artisti diventati famosi nonostante il rifiuto del talent.

Il motivo per cui quasi tutti gli allievi di Amici 25 passano

La produzione ha rifiutato le proposte iniziali di Lorella Cuccarini e dei ragazzi, e si è iniziato a votare. Dopo due "No" della Pettinelli, in studio è arrivata una busta rossa che annullava il limite massimo di 12 allievi ammessi al Serale e specificava che bastavano due sì dei professori di categoria, invece dei tre precedenti.

Le esibizioni degli allievi

Alessio si esibisce con Baby Goddman e ottiene 3 sì. La Celentano lo giudica bravo "nel suo stile". Maria commenta: "Dopo un anno siamo di nuovo qui". Alessio confessa di aver temuto di essere messo in difficoltà dopo un anno di percorso.

Simone propone un mix di due canzoni e ottiene 3 sì.

Opi si era esibito prima dell'arrivo della busta rossa, ricevendo due "No".

Caterina canta prima Anche Fragile: Lorella apprezza l'interpretazione intensa, mentre la Pettinelli non è convinta. Durante il secondo esame canta Wildflower e passa.

Plasma è l'ultimo allievo a conquistare l'accesso al Serale.

Nicola è stato assente per via di un grave lutto.

Chi aveva già indossato la maglia del Serale

Dopo la precedente registrazione, erano sei i talenti ad aver conquistato la maglia per il serale: tre cantanti e tre ballerini.