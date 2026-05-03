Amici 25, Gard eliminato: “Sono felice, è solo l’inizio”

Gard commenta l'eliminazione da Amici con entusiasmo e guarda avanti: il cantante parla della sua crescita, delle sfide superate e dei progetti futuri dopo l'addio al Serale.

Sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. Come previsto, la serata ha visto una doppia eliminazione dopo le tre manche.

Al ballottaggio finale sono finiti Lorenzo, Riccardo Stimolo e Gabriele Gard. A dover lasciare definitivamente il talent è stato proprio Gard, allievo di Anna Pettinelli, che resta così senza cantanti in squadra.

Il primo a raccontare le sue impressioni ai microfoni di Witty Tv è stato Riccardo Stimolo, l'altro eliminato della serata che ha espresso il timore che gli errori del passato possano condizionare il suo sogno di diventare cantante. Poi è toccato a Gabriele.

Gard

Gard dopo l'eliminazione: "Sono felice, è solo l'inizio"

Gard ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Witty Tv, sorprendendo tutti con parole piene di entusiasmo nonostante l'eliminazione: "Sono contento! Per quanto sia uscito, sono emozionato. Non vedo l'ora di farvi sentire i miei pezzi, lì arriva il bello. Questo è solo un punto di partenza". Il cantante ha sottolineato quanto il percorso nella scuola sia stato importante per la sua crescita personale e artistica.

"Sono orgoglioso di me": la crescita dentro la scuola

Gard ha ripercorso il suo cammino ad Amici 25, spiegando di non aspettarsi di arrivare così lontano: "Pensavo di uscire il primo mese. Arrivo da una realtà particolare, quindi essere arrivato fin qui è tanto. Sono orgoglioso, e lo dico per la prima volta". Ha poi aggiunto di sentirsi migliorato sotto ogni aspetto: umano, tecnico e professionale.

Il biglietto prima del Serale: un messaggio a sé stesso

Uno dei momenti più toccanti è stato quando Gard ha letto il biglietto scritto prima dell'inizio del Serale: "Gabri, non mollare questo sogno: è solo l'inizio di un lungo viaggio. Sii sempre te stesso e non mollare mai". Parole che oggi assumono un significato ancora più forte dopo la sua eliminazione.

Lorenzo, Gard e Riccardo ascoltano il verdetto letto da Maria De Filippi

"Non ho mai mollato": nessun rimpianto

Gard ha ribadito di aver sempre affrontato ogni sfida senza tirarsi indietro: "Non ho mai mollato, anche quando i guanti erano difficilissimi. Sono fiero perché sono rimasto sempre me stesso, senza cambiarmi". E ha aggiunto un dettaglio significativo: "Non avrei mai pensato di piangere di felicità. Non ho rimpianti, ho dato tutto.

Il futuro dopo Amici: ritorno a casa e nuova musica

Una volta uscito dalla scuola, Gard ha raccontato cosa farà nei prossimi giorni: tornerà nella sua città, Genova, per ricaricarsi e poi rimettersi subito al lavoro. "Voglio prendere un po' d'aria, tornare al mare, fare una passeggiata e poi andare in studio. Questo è solo l'inizio, continuate a seguire il mio progetto".