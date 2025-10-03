Amici 25, flirt in vista tra Michelle e Opi? Gesti e abbracci accendono i sospetti

Durante registrazione della seconda puntata, i due cantanti sono apparsi complici: tra abbracci e gesti affettuosi, e scatta il sospetto di una nuova love story nel talent di Canale 5.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata e già nella scuola di Canale 5 si respira aria di flirt. I protagonisti di questo chiacchierato avvicinamento sarebbero due dei nuovi allievi entrati nella prima puntata: Michelle Cavallaro e Opi.

Michelle e Opi, cosa è successo nello studio di Amici

Secondo quanto riportato da SuperGuida TV durante la registrazione della seconda puntata di Amici- avvenuta ieri, 2 ottobre - tra i due cantanti ci sarebbe stata più di una semplice complicità. Nelle pillole di gossip dedicate al talent, il portale racconta che "Michelle salta addosso a Opi durante la puntata e alla fine escono dallo studio abbracciati". Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto subito pensare alla possibile nascita di un flirt.

Le esibizioni dei due allievi

Sul fronte artistico, nella stessa puntata Michelle si è esibita con il brano "Material Girl" di Madonna, performance che le ha dato il settimo posto in classifica, alle spalle di Opi. Quest'ultimo, invece, ha cantato "Fragole buone buone" di Luca Carboni, ricevendo commenti positivi: in particolare, Ilary Blasi lo ha definito con un sorriso "un giovane vecchio", sottolineando la maturità della sua voce.

Opi

Chi sono Michelle e Opi

La cantante non è un volto del tutto nuovo al pubblico televisivo: nel 2017 partecipò a Il Collegio 2, quando aveva appena 14 anni. La sua esperienza nel programma era stata segnata da una breve relazione con Roberto Magro, poi espulso, evento che la mandò in crisi. Oggi Michelle Cavallaro è cresciuta, ha affinato la sua vocalità e sembra pronta a sfruttare al meglio l'occasione di Amici.

Opi, classe 2001 e originario di Bergamo, si era già fatto notare nella scorsa edizione, quando aveva sfidato TrigNO senza riuscire a conquistarsi il banco. La passione per la musica, però, lo ha spinto ad insistere: si è rimesso in gioco e questa volta è riuscito ad entrare nella scuola. Nella vita di tutti i giorni lavora anche come imbianchino, ma coltiva con determinazione il sogno di costruirsi una carriera musicale.

Gossip o realtà?

L'intesa mostrata in puntata tra Michelle e Opi ha già acceso i riflettori sui due ragazzi, scatenando le prime ipotesi di un flirt. Resta da capire se si tratti solo di amicizia o se davvero tra loro stia nascendo qualcosa di più. Nel frattempo, i fan di Amici non vedono l'ora di seguire gli sviluppi nelle prossime puntate.