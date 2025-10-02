Amici 25, anticipazioni puntata del 5 ottobre: cinque allievi già a rischio eliminazione

Nella giornata di oggi, presso il Centro Titanus Elios, è stata registrata la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 5 ottobre alle 14:00 su Canale 5. Nel corso della puntata sono previste sfide basate sulle classifiche settimanali, determinate dai voti assegnati agli allievi dai professori Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto, e da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini per il ballo. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews.
Giudici esterni e ospiti musicali della seconda puntata
La seconda puntata del talent show dà inizio al percorso dei ragazzi scelti dai prof nella puntata del 28 settembre. A valutare gli allievi, come di consueto, sono arrivati giudici esterni: per il canto Paola Turci e Ilary Blasi, mentre per il ballo Garrison Rochelle e Kledi Kadiu.
Non sono mancati ospiti musicali di rilievo: Gaia, che ha emozionato il pubblico con Nuda, e la coppia composta da Sarah Toscano e Mida, che hanno presentato Semplicemente, brano ufficiale della serie Netflix Riv4li.
Cinque allievi subito in sfida
Questa seconda registrazione ha introdotto una grande novità: la possibilità di finire a rischio eliminazione non solo da ultimi, ma anche da penultimi o terzultimi in classifica. In questi casi, sono i compagni di scuola a decidere con un voto segreto chi mandare in sfida. Alla fine, i cinque allievi che dovranno affrontare la prova di permanenza nella scuola sono:
- Frasa e Matilde, ultimi nelle rispettive categorie.
- Flavia e Michele, votati dai compagni dopo la comparsa delle "caselle gialle", che segnalano penultimo e terzultimo posto.
- Anna, scelta dai ballerini in un ballottaggio con Maria Rosaria.
Una dinamica che ha subito acceso gli animi, soprattutto quando Penelope, chiamata a votare, si è rifiutata di scegliere: per questo motivo Flavia e Michele hanno deciso di andare entrambi in sfida.
Gara di canto: la classifica dei giudici
Spazio poi alla prima vera classifica di canto, che ha visto esibirsi i nuovi allievi con brani celebri e personali rivisitazioni:
- Valentina - 3 minuti
- Gard - Ritornerai
- Plasma - Insuperabile
- Penelope - Tu sì na cosa grande
- Riccardo - Margherita
- Opi - Fragole buone
- Michelle - Material Girl di Madonna
- Flavia - La tana del granchio
- Michele - Viva la vida, accompagnandosi al violoncello
- Frasa - Lazy song con barre scritte da lui
I giudici hanno assegnato i punteggi, stilando la prima graduatoria ufficiale che ha avuto un peso fondamentale per le sorti di alcuni ragazzi.
Gara di ballo: creatività e tecnica
Molto attesa anche la gara di ballo, che ha visto i ballerini cimentarsi in coreografie individuali e di coppia:
- Emiliano sulle note di una canzone di Ultimo
- Alessio - Industry Baby
- Alex e Alessia - 50 Special
- Pierpaolo (brano non specificato)
- Tommaso e Chiara - Save the last dance for me
- Maria Rosaria e Mattia Zenzola - Walking on sunshine
- Anna su un brano di Geolier
- Matilde - Malafemmina
La giuria esterna ha valutato tecnica, espressività e presenza scenica, delineando una classifica che ha inciso sulle sfide finali.