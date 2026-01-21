Amici 25 chiude prima: cosa c’è dietro la scelta di Mediaset

Importante novità per Amici 25: a partire da domenica 25 gennaio, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda dalle 14:00 alle 15:30, chiudendo così mezz'ora prima del solito. Un cambiamento quasi epocale per il programma, che da anni occupa stabilmente la fascia domenicale dalle 14:00 alle 16:00.

Una scelta condivisa con Maria De Filippi

Ovviamente, la decisione di Mediaset - che sui social ha già fatto arrabbiare numerosi fan del programma - sarebbe stata ampiamente condivisa con Maria De Filippi. Difficile immaginare che Pier Silvio Berlusconi potesse prendere una decisione capace di urtare la sensibilità della regina degli ascolti di casa Mediaset.

Verissimo inizia prima: Mediaset riorganizza il pomeriggio

Questo cambio di orario favorisce in particolare Silvia Toffanin: il suo Verissimo inizierà infatti 30 minuti prima. Al momento, però, non esiste un comunicato ufficiale dell'azienda. La notizia emerge esclusivamente dalla Guida TV Mediaset, e non è ancora chiaro se il nuovo orario resterà valido fino all'inizio del serale o se si tratti di una modifica temporanea limitata a questa settimana.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin

Più spazio al daytime e alle dinamiche degli allievi

La riduzione della durata del programma potrebbe avere anche un effetto sul daytime pomeridiano: alcune sfide degli allievi - soprattutto quelle relative ai banchi contesi - vengono già trasmesse in questa fascia. Sempre nel daytime sono state mandate in onda le ultime decisioni di Veronica Peparini, che ha eliminato prima Paola e il giorno dopo Giorgia.

Cosa succederà nella prossima registrazione?

Nel frattempo, domani pomeriggio è prevista la registrazione della puntata che vedremo domenica. Non è escluso che proprio in quell'occasione Maria De Filippi annunci ufficialmente la novità agli allievi e al pubblico. Questo potrebbe significare maggiore spazio, la domenica, alle interazioni tra studenti e professori, come già visto nell'ultima puntata, quando i docenti hanno stilato la loro classifica post-esibizioni, indicando chi è finito all'ultimo posto e chi, al momento, non merita ancora l'accesso al serale.