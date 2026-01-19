Amici 25, Valentina lascia la scuola: la decisione shock dopo il daytime e il permesso speciale di Maria

Dopo settimane di difficoltà nelle classifiche e prestazioni incerte, la giovane cantante si sfoga con Rudy Zerbi e i compagni, poi l'intervento inedito di Maria De Filippi.

Momento di fortissima tensione ad Amici 25. Valentina Pesaresi, la giovane cantante scelta da Rudy Zerbi, sta attraversando uno dei periodi più bui dall'inizio del suo percorso. Dopo l'ultima puntata pomeridiana di domenica 18 gennaio, la ragazza è crollata, mettendo seriamente in discussione la sua permanenza nel talent show di Canale 5.

I dubbi e il confronto con Rudy Zerbi

La crisi di Valentina nasce da un malessere profondo legato alle sue prestazioni e, soprattutto, alle classifiche. Nelle ultime settimane, la cantante si è ritrovata costantemente nelle ultime posizioni, una situazione che ha minato la sua autostima, ingigantito dopo che

Subito dopo la puntata, Valentina ha incontrato il suo professore, Rudy Zerbi, per un confronto schietto. "Non so se sono adatta. Fuori vivevo la musica come una passione, qui è tutto diverso e ho paura che, una volta uscita, non avrò più lo stimolo", ha confessato tra le lacrime. Zerbi, pur mostrandosi comprensivo, è stato categorico: "Se non sei convinta tu, è inutile che stai qua. Devi chiarirti le idee".

Lo sfogo in casetta e il pianto liberatorio

Tornata in casetta, Valentina si è lasciata andare a un pianto disperato, sfogandosi con i compagni (in particolare con Riccardo). "Non sono convinta di voler fare questo, non so più perché canto", ha ammesso, mostrando una fragilità che ha colpito molto il pubblico e gli altri allievi.

La proposta inedita di Maria De Filippi

Proprio quando l'addio sembrava imminente, è intervenuta Maria De Filippi. Vedendo la ragazza completamente bloccata emotivamente, la conduttrice ha fatto una proposta mai vista prima nella storia del programma: "Perché non te ne vai per una settimana? Esci, ritrova te stessa, capisci cosa vuoi davvero e poi torni a dircelo."

Valentina ha accettato questa "licenza speciale" e ha momentaneamente lasciato la scuola. Avrà sette giorni di tempo, lontano dalle telecamere e dalla pressione della gara, per decidere se il suo sogno è ancora la musica o se il percorso ad Amici finisce qui.