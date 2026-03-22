Amici 25, Antonio Stillante dopo l’eliminazione: "Siete stati la luce in fondo al tunnel"

Ieri, sabato 21 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione. A giudicare le esibizioni dei ragazzi una giuria composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D'Amario e dalla new entry Gigi D'Alessio.

Tre eliminazioni nella prima serata

Nel corso della puntata sono stati eliminati tre allievi della scuola, due cantanti e un ballerino. Come già anticipato, i primi a lasciare il programma sono stati il cantante Opi, della squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli, e successivamente il cantante Michele, della squadra guidata da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.

Il ballottaggio finale: Antonio Stillante eliminato

A giocarsi l'ultima permanenza nel programma sono stati due ballerini della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Emiliano Fiasco e Antonio Stillante. Ad avere la peggio è stato proprio Antonio, la cui eliminazione è stata comunicata nella casetta da Maria De Filippi.

Emiliano e Antonio ascoltano la decisione dei giudici

Il confronto tra i due ballerini e le parole di Maria De Filippi

Dopo la puntata, in attesa del verdetto, Antonio ed Emiliano si sono confrontati nella casetta. Antonio si è detto sereno e ha riconosciuto il valore del compagno: "Sono contento. L'unica cosa che mi fa paura è il fuori, ma credo sia normale. Emiliano, sei troppo forte. Io sono felice di aver vissuto questa esperienza con voi, ha un valore inestimabile."

Dal canto suo, Emiliano ha risposto con sincerità: "Non sono invincibile, altrimenti non sarei arrivato a rischio eliminazione. Sul palco non mi sono sentito bene." I due si sono poi abbracciati, visibilmente emozionati. Maria è intervenuta per rassicurare Antonio, sottolineando come molti ballerini usciti dal programma abbiano poi trovato importanti opportunità lavorative, anche all'estero., compresi i latinisti.

Il commovente saluto di Antonio agli ex compagni d'avventura

Dopo l'eliminazione, Antonio ha salutato i compagni con parole toccanti: "Questo luogo, queste persone, tutti voi, in un momento buio della mia vita, siete stati la luce in fondo al tunnel. Sono felice, per me non ha prezzo. È stata un'esperienza bellissima."

Il ballerino ha poi condiviso un ricordo personale molto doloroso, raccontando di aver perso un caro amico da giovane: "Quando avevo 12 anni un amico è venuto a mancare dopo un incidente. Era sempre felice, per me era come un fratello maggiore. Dedico questa esperienza a lui: era il sole per me, e questo percorso è stata la luce in fondo al tunnel."