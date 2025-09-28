Amici 25, i protagonisti della nuova stagione: dieci cantanti, otto ballerini e il pianto di Rudy Zerbi

Tutti i nomi della nuova classe di Maria De Filippi. La Pettinelli scommette su quattro cantanti; Celentano prende Tommaso. Toccante omaggio dei professionisti contro il bullismo.

Alessio Di Ponzio è tornato ad Amici
La 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda oggi domenica 28 settembre 2025, ha dato il via alla stagione svelando i volti e le storie dei 18 allievi ammessi tra canto e ballo. La classe si presenta subito ricca di personalità note e giovanissimi talenti, con le prime dinamiche già delineate tra i professori, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini per il Canto, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, e la rientrante Veronica Peparini per il Ballo.

I dieci Cantanti: esperienze e scelte dei professori

La squadra di canto si compone di dieci elementi, alcuni dei quali hanno già avuto esperienze televisive o musicali importanti, come l'ex X Factor Michele Ballo e l'ex Il Collegio Michelle Cavallaro.

  • Opi (24 anni): scelto da Anna Pettinelli.

  • Frasa (Francesco Saias, 20 anni): scelto da Anna Pettinelli.

  • Flavia Buoncristiani (19 anni): scelta da Anna Pettinelli.

  • Gabriele Gard (18 anni): scelto da Anna Pettinelli.

  • Penelope Maria Massa (22 anni): scelta da Rudy Zerbi.

  • Valentina Pesaresi (21 anni): scelta da Rudy Zerbi.

  • Riccardo Stimolo (19 anni): scelto da Rudy Zerbi.

  • Michelle Cavallaro (22 anni): scelta da Lorella Cuccarini. (Ex protagonista de Il Collegio).

  • Michele Ballo (20 anni): professore non ancora assegnato. (Ha partecipato a X Factor nel 2023).

  • Plasma (24 anni): professore non ancora assegnato.

Gli otto ballerini: dagli stili e ai team

Il settore danza accoglie otto ballerini, ognuno portatore di uno stile specifico, dal moderno al latino. Certamente.

  • Tommaso Troso (19 anni): scelto da Alessandra Celentano.

  • Matilde Fazio (17 anni): scelta da Veronica Peparini.

  • Alessio Di Ponzio (18 anni): scelto da Emanuel Lo. (Rientra dopo l'infortunio subito ad Amici 24).

  • Anna (19 anni): professore non non ancora assegnato.

  • Pierpaolo Monzillo (18 anni): professore non ancora assegnato.

  • Emiliano Fiasco (16 anni): professore non ancora assegnato. (Il più giovane dei ballerini).

  • Alex (19 anni): professore non ancora assegnato.

  • Maria Rosaria Dalmonte (17 anni): professore non ancora assegnato. (Specializzata in Latino Americano).

Amici 25 Riccardo
Riccardo è nella squadra di Rudy Zerbi

I momenti emozionanti: L'omaggio e la "gaffe" di Maria

La puntata è stata segnata da grande commozione per l'omaggio dei professionisti del talent al quattordicenne Paolo Mendico, suicida per bullismo, un tema su cui il programma si è sempre schierato. I ballerini si sono esibiti sulle note de "L'isola che non c'è" di Edoardo Bennato.

Un momento curioso ha coinvolto il cantante Riccardo Stimolo: il giovane, emozionatissimo, ha dovuto cantare due volte "Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini. L'esibizione ha talmente toccato Rudy Zerbi da farlo commuovere e concedere il banco. L'ingresso è stato frettoloso, tanto che Maria De Filippi ha dovuto subito dopo rimediare a una piccola "gaffe" spiegando che, per l'emozione, aveva saltato l'ingresso dell'ospite che avrebbe dovuto portare le maglia ufficiale per Riccardo.

Chi non ha Conquistato il banco

Il percorso di molti aspiranti allievi si è concluso nella prima puntata. I cantanti che non sono riusciti a conquistare il banco sono: Edoardo, Genna, Nana e Ilaria. Per la categoria ballo, le porte della scuola sono rimaste chiuse per Matteo, Pollock (Hip Hop), Giulia, Rosa (Hip Hop) e Mario.