Amici 25, Alex Calu rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Grazie per aver creduto in me”

L'ex allievo della classe di ballo torna sui social dopo l'eliminazione e racconta la sua esperienza nella scuola, tra gratitudine, crescita personale e affetto per chi lo ha sostenuto.

Sabato scorso, al termine della sesta puntata del serale di Amici 25, a lasciare la scuola è stato Alex Calu, uno dei ballerini più apprezzati di questa edizione. Oggi, a distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione dal talent show, l'allievo di Veronica Peparini è tornato sui social, affidando a Instagram un lungo messaggio in cui racconta le sue emozioni e ringrazia chi gli ha permesso di realizzare il sogno di partecipare al programma.

Il percorso di Alex Calu nella scuola di Amici

Il percorso di Alex è stato caratterizzato da una notevole crescita. Entrato nella scuola a settembre, è riuscito a farsi apprezzare per la sua versatilità e presenza scenica. Proprio per questo, la sua uscita ha lasciato l'amaro in bocca a molti telespettatori, delusi dal fatto che, ancora una volta, a lasciare la scuola sia stato un ballerino, a fronte di una classe di canto decisamente al di sotto della media.

Le prime parole del messaggio sono state dedicate alla sua insegnante: "Non so bene da dove partire... ma ci tengo a ringraziare ogni singola persona di questo fantastico posto. Mi sono ritrovato a realizzare uno dei miei sogni più grandi, con accanto delle persone bellissime e non è scontato. Volevo ringraziare Veronica Peparini perché mi ha dato la possibilità di realizzare tutto questo e di credere in me stesso. Grazie perché mi hai sostenuto e supportato per tutto questo percorso, ed è stato un onore poter rappresentare questa squadra, veramente grazie".

Alex Calu durante il serale

Il ringraziamento a Mattia Zenzola e Alessia Pecchia

Subito dopo, Alex ha voluto ricordare Mattia Zenzola e Alessia Pecchia, i due professionisti latinisti ed ex allievi della scuola, che lo hanno sostenuto durante le prove e le esibizioni del serale: "A Mattia e Alessia, a voi devo veramente tanto perché oltre a essere dei professionisti fortissimi che stimo molto, siete delle persone fantastiche. Mi avete fatto crescere artisticamente e anche umanamente, e il pensiero di non entrare più in sala tutti i giorni per scherzare e lavorare con voi mi fa scendere qualche lacrimuccia. Grazie perché siete stati come un fratello e una sorella e ballare con voi è stato wow".

Il messaggio finale ai fan e alla produzione

Infine, Alex, che dopo l'eliminazione ha ricevuto un'importante offerta di lavoro, ha concluso con un saluto e un ringraziamento generale rivolto alla produzione, ai professionisti e ai fan: "Grazie a tutta la produzione, alla redazione e a ogni singola persona che lavora in questo posto. Grazie a Maria per avermi dato quest'opportunità, alle costumiste per la cura che avete di tutti noi".

"Grazie anche a tutti i professori con cui ho lavorato, perché mi avete fatto crescere molto. Grazie a tutti i miei compagni per essermi stati vicini in questo percorso, siete stati una seconda famiglia. Infine grazie a tutti voi per avermi sostenuto e supportato, per aver creduto in me e per avermi seguito in questo percorso. Vi amo. Spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie, vi voglio bene a tutti".