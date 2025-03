Amici 24, Vybes torna sui social dopo l'eliminazione: "Questa è solo una partenza"

Ieri, 22 marzo, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 24, l'ultima fase del talent show di Maria De Filippi, al termine della quale conosceremo il vincitore di questa edizione. Purtroppo, due allievi hanno dovuto abbandonare il programma: la prima a essere eliminata è stata Asia, mentre il secondo a lasciare la casetta è stato Vybes, sconfitto al ballottaggio da Francesca.

Vybes su Instagram dopo l'eliminazione

L'allievo di Rudy Zerbi, poche ore fa è tornato sui social, Gabriel Monaco, in arte Vybes, ha condiviso su Instagram un emozionante resoconto del suo percorso artistico e personale. Ha ricordato i suoi primi concerti nel salotto di casa, dove immaginava un pubblico e spiegava il significato dei suoi brani.

Uno dei momenti più significativi per lui è stato l'esibizione con il brano dedicato alla salute mentale, tema a lui caro. Nella prima puntata del serale di "Amici 24", Vybes è stato eliminato dopo aver perso il ballottaggio con la ballerina Francesca Bosco. Nonostante la delusione, ha espresso soddisfazione per il percorso svolto, affermando: "Sono orgoglioso di me, di essere arrivato qui, sono proprio contento, questa è la mia vittoria."

Vybes negli studi del pomeridiano

Il giovane artista ha ringraziato pubblicamente i genitori per il sostegno costante, i coach che lo hanno supportato e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del suo sogno. Ha concluso il suo messaggio con l'auspicio di nuove opportunità e canzoni da scrivere, considerandola come una nuova partenza nel suo percorso artistico.

Le parole dell'allievo di Rudy Zerbi

"È stato un percorso molto lungo che oltre ad avermi portato a una crescita artistica mi ha donato anche ad una forte consapevolezza personale...ieri sera ho realizzato il sogno di quel Gabriel di 6 mesi fa che durante i suoi concerti fatti nel suo salotto di casa si divertiva ad immaginare il pubblico e spiegare il retro pensiero dei testi da un brano all'altro ed il perché li avessi scritti".

"I miei concerti immaginari si dividevano sempre in più fasi...c'era il momento dell'accensione dei flash dopo arrivava il momento del "brano up" e sognavo la gente saltare a ritmo con la base per poi concludere l'evento con il pezzo riguardante la salute mentale... è una tematica che per tanti motivi mi è sempre stata a cuore. leri sera sono andato via con il sorriso perchè so di aver mantenuto la mia promessa e di aver "finito il concerto" con il brano che volevo".

Asia è stata la prima eliminata del serale di Amici

"Chiedere aiuto è un singolo che non punta a creare empatia ma spinge nel non vergognarsi di chiedere una mano nel momento del bisogno e spero di renderla disponibile a tutti il prima possibile. Torno a casa sapendo che tutto quello che ho fatto è stata farina del mio sacco e che anche non avendo grandi mezzi si possono toccare grandi traguardi".

"Ringrazio più di tutti i miei genitori che hanno sempre sostenuto nella mia passione senza mai smettere di crederci, ringrazio la redazione e la cura spesa nei miei confronti, ringrazio ogni singolo coach di canto (Lalla, Agnese, Antonella, Marta, Giovanni, Raffa) ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa che porterò sempre".

"Un grande ringraziamento a tutti i microfonisti, ballerini, stylist, sarte, coreografi e tecnici del suono che hanno reso possibile tutto questo (Simoncino da ora in poi cercherò di non staccarmi più di tanto dal microfono). Ringrazio le persone da casa che mi hanno seguito e visto qualcosa in me...Questa è solo una partenza e spero che fuori mi aspettino tante realtà e canzoni nuove da scrivere".