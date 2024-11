Il duro sfogo di Vybes ad Amici 24: "Non voglio tornare alla vita di prima"

Il gioco si sta facendo molto duro per gli allievi di Amici 24. La classe è formata ma le lezioni e le sfide sono sempre più complicate e non tutti gli studenti riescono a gestire la pressione. Vybes, ad esempio, è uno dei cantati di Rudy Zerbi che sta cadendo vittima delle sue stesse emozioni. Il ragazzo è finito in sfida nel corso del pomeridiano del 17 novembre e, nel daytime di lunedì, è crollato di fronte i suoi compagni per la paura di una eliminazione.

Vybes e i timori di abbandonare Amici: cosa è successo nel daytime

La settimana non è iniziata nel migliore dei modi per il cantante che è seguito da Rudy Zerbi. Nel corso della gara cover è finito ultimo in classica e, per questo motivo, è finito in sfida. Per lui si profila all'orizzonte una possibile eliminazione diretta ma Vybes non ha proprio intenzione di gettare la spugna. Eppure, nonostante ciò, la paura di lasciare il talent ha avuto il sopravvento. Nel daytime che è andato in onda lunedì 18 novembre, l'artista si è sfogato con i suoi compagni, facendo trapelare ancora una volta tutte le sue fragilità. "Non voglio tornare alla vita di prima" ha ammesso. "Io più di così non riesco a fare. Questo sono io". Consolato da Diego, Ilan e TrigNO, dopo qualche minuto è tornato in sé ma non è passata la paura della sfida di domenica prossima.

Non è la prima volta che Vybes mostra al pubblico le sue fragilità. Lo ha fatto anche in altre occasioni, come quando ha cantato Albachiara e ha inserito delle barre che ha dedicato alla madre. Di sicuro è quello che forse più di tutti, al momento, sta studiando molto per tenersi stretto il banco. Una situazione molto simile la sta vivendo Daniele. La maestra Celentano gli ha sospeso la maglia perché il ragazzo non si è impegnato nello studio teorico della danza classica. Il giovane, però, ha già avuto modo di parlare con la sua coach.