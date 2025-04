Amici 24, volano stracci tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri: “Se non vi sta bene andate a casa!”

Alessandra Celentano e Deborah Lettieri ai ferri corti. Dall'inizio del serale di Amici 24 non sono mancate le scintille tra le due insegnanti del team di Maria De Filippi, ma durante la puntata di sabato 12 aprile lo scontro si è fatto aperto. La storica maestra di danza classica, infatti, ha rivolto dure critiche all'allieva Francesca, seguita da Lettieri, provocando uno scontro acceso tra le due professioniste.

Amici 24, Celentano attacca Francesca: "Danzatrice mediocre"

Alessandra Celentano

Tutto ha avuto inizio quando Alessandra Celentano ha chiesto che Francesca affrontasse in sfida la sua pupilla Chiara. Le motivazioni? Una lunga e tagliente analisi tecnica: "Francesca, rispetto alla tua entrata ad Amici, ti trovo peggiorata sotto tutti i punti di vista", ha detto la coach. "Ti manca tutto, hai sottovalutato l'importanza della tecnica perché è proprio lì che sei molto carente. Il mondo è pieno di danzatrici mediocre come te".

Celentano ha poi ribadito che Chiara, al contrario, fa la differenza nel suo stile e affronta ogni difficoltà con "coraggio e dignità".

Deborah Lettieri difende la sua allieva e replica con fermezza

Le parole di Celentano hanno acceso la miccia. Deborah Lettieri ha preso la parola per difendere Francesca e criticare l'approccio della collega: "Un allievo che è messo in crisi, si blocca. E questo è il grosso problema. Questi ragazzi vanno sostenuti e tu non lo fai!". La coreografa ha poi accusato Celentano di usare parole "controproducenti" e di destabilizzare emotivamente la ballerina.

La risposta dell'insegnante di danza non si è fatta attendere: "Questo non è un corso di empatia o di psicologia, siamo ad Amici", replica. "La danza in generale è una disciplina molto difficile, pesante e stressante. E con il tuo comportamento, cioè assecondando i piagnistei e i vittimismi di Francesca, tu non le fai bene. Perché non la forgi a migliorare il suo carattere".

"Tu predichi bene ma razzoli male", ha poi continuato Celentano, che conclude con tono perentorio: "Se non vi sta bene, andate a casa. Compresa tu".

Amici 24 infuocato: il pubblico si divide

Il pubblico in studio ha applaudito Alessandra Celentano, ma Deborah Lettieri ha replicato con amarezza: "Vorrei sapere, di tutte le persone che stanno applaudendo, quanti avrebbero voluto essere al posto di Francesca". Lo scontro ha diviso fan e spettatori, alimentando un acceso dibattito online.

In attesa della prossima puntata, resta da capire come evolverà il rapporto tra le due coach e quale sarà il destino di Francesca nella scuola di Amici 24.