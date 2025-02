Amici 24, verso il serale: Chiara, Nicolò e Daniele conquistano la maglia oro

Sta per arrivare la fase più difficile per gli allievi di Amici 24. Con il serale, i prof cercano di capire quali potranno essere i cantanti e i ballerini più promettenti da spingere sul palcoscenico di Canale 5 durante le battute finali del talent. Nella puntata che è andata in onda domenica 16 febbraio, si aggiungono altre 3 allievi al serale e che, tra sforzi e grandi emozioni, conquistano la maglia oro.

Un cantante e due ballerini al serale: si forma la squadra di Amici

Con il cambio delle regole di accesso, voluto dalla Maestra Celentano e accolto dalla produzione, ora gli allievi devono ottenere tre sì dai loro prof e non solo da quelli di riferimento. Le sfide, infatti, non sono più a eliminazione diretta ma costruite per capire cosa poter migliorare nell'allievo. E, nella puntata del 16 febbraio, non mancano i colpi di scena.

Infatti solo un cantante passa al serale e si tratta di Nicolò. Il giovane, che due settimane fa aveva ottenuto la maglia d'oro, aveva rinunciato alla possibilità dopo il cambio di regole. Ora la ottiene di nuovo ma non è da solo. Infatti, anche Chiara arriva al serale e con lui c'è anche Daniele.

La prima è allieva della Celentano e, con grande caparbietà, ha fatto molta strada nel talent, migliorando di giorno in giorno. E l'altro è un allievo della Lettieri che, da appena due settimane, è entrato nella scuola. Fin da subito si è notato il suo grande talento e, proprio nella puntata di domenica, ha ottenuto il suo lascia passare. Soprattutto, ha trovato il plauso inaspettato da parte della Maestra Celentano.

Per gli altri ancora niente da fare. Come Chiamamifaro, ad esempio, che nonostante sia arrivata prima alla gara di canto, non ha ottenuto i tre si da parte dei prof e quindi, per il momento, la cantante ancora non ha trovato il modo di indossare la maglia oro. Ma la sfida è ancora tutta da giocare.