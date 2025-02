Amici 24, Nicolò Filippucci rinuncia alla maglia del serale dopo la proposta della maestra Celentano

Momenti di pura tensione ad Amici 24 durante il daytime del 5 febbraio. Nicolò chiede di rinunciare alla sua maglia per il serale dopo la proposta della Maestra Celentano.

Amici 24 che sta regalando un colpo di scena dopo l'altro. L'ultimo è avvenuto durante il daytime del 5 febbraio dove tutti i ragazzi, sia di canto che di ballo, hanno ricevuto una notizia che potrebbe cambiare per sempre il loro accesso al serale. La scelta sarebbe partita dalla maestra Celentano, ma la proposta crea molto malcontenti. A esternarlo è Nicolò Filippucci che, solo domenica scorsa, ha avuto il lascia passare per la fase più attesa.

Cambia il regolamento di Amici per il serale? Scatta il panico tra gli allievi

Secondo quello che apprendiamo dal daytime, la maestra Celentano avrebbe chiesto alla produzione del talent di cambiare le modalità di accesso al serale. La produzione ha accettato l'idea, e ora la prof di ballo ha voluto comunicare tutto agli studenti. Infatti è entrata nella casetta durante una pausa dalle lezioni.

Secondo la maestra, ogni allievo può arrivare al serale solo se otterrà il consenso da tutti e tre i prof, non solo dal suo coach. La proposta andrebbe a rompere gli equilibri già abbastanza precari tra alcuni allievi. E, infatti, i primi a temere sono Chiamamifaro e Vybes i quali, al momento, non hanno un giudizio unanime e positivo da tutti e tre i prof di canto. Ma non è tutto. La proposta ha fatto andare Nicolò su tutte le furie, che chiede di parlare con la produzione.

"Alla luce della proposta della maestra Celentano che è stata approvata, vorrei che ricevessi anch'io lo stesso criterio di giudizio che riceveranno tutti gli altri", afferma. "Quindi voglio anche io l'approvazione dei tre prof della categoria", ammette. "Penso sia una questione di giustizia. Rinuncio alla maglia del Serale", conclude.

L'intervento crea ulteriore scompiglio ma la produzione decide di temporeggiare e di valutare il da farsi. E ora, dopo aver sganciato questa bomba, cosa succederà ad Amici?