Amici 24, un allievo costretto a lasciare la scuola: l'addio tra le lacrime alla vigilia del serale

Una notizia inaspettata ha scosso gli allievi ed il pubblico di Amici 24: Dandu, uno dei ballerini più amati di questa edizione, ha dovuto abbandonare la scuola ad un passo dal serale. A poche ore dalla registrazione della puntata, che andrà in onda sabato 22 marzo, il giovane artista ha annunciato con grande emozione la sua uscita dal programma a causa di un problema fisico che non gli permette di proseguire.

Il colpo di scena: Dandu costretto a lasciare Amici 24

L'annuncio della sua uscita è arrivato nel daytime pomeridiano di oggi del talent show, lasciando i compagni del ballerino increduli e commossi. La produzione ha annunciato la triste notizia con queste parole: "Ha un problema fisico che purtroppo non gli permette di affrontare il serale". Dandu ha ricevuto la comunicazione in sala prove e non è riuscito a trattenere la disperazione.

L'addio in casetta: il toccante saluto ai compagni e alla produzione

"Non sto capendo nulla. Cavolo, eravamo arrivati, ma non è possibile. Com'è successo? No, non ci voleva e non lo accetto. Questo non doveva succedere, non può essere, non è reale. Questo non ci voleva". Successivamente, il ballerino ha raggiunto i suoi compagni in casetta e ha dato loro la brutta notizia tra le lacrime.

Dandy ha dovuto abbandonare il programma

Prima di lasciare definitivamente la scuola, ha voluto salutare e ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte del suo percorso: "Volevo ringraziare tutti quanti, tutte le persone che lavorano qua. A tutto lo staff, partendo da tutte le persone, autori, redazione, produzione, fonici, costumisti, sartoria, da chi ci guarda, da chi ci dice di fare cambio batterie".

"Da chi ci controlla 24 ore su 24, dai professori, ai professionisti, coreografi, direttore artistico. Ringrazio tutti i compagni, non voglio lasciare nessuno, grazie veramente. Ciao scuola, grazie di tutto, è stato bello," ha concluso il ballerino. Le sue parole hanno toccato profondamente i compagni di avventura, che hanno voluto stringersi a lui nel momento dell'addio.

Dandu lascia la scuola con il rammarico di non poter vivere l'esperienza del serale, ma con la consapevolezza di aver lasciato il segno nel cuore dei fan e dei suoi compagni. L'uscita del ballerino rappresenta un duro colpo per la classe di Amici 24, che ora si prepara ad affrontare il serale con una consapevolezza in più: quella di dover onorare anche il percorso del loro compagno che, fino all'ultimo, ha dato tutto per la sua passione. Il serale del programma di Maria De Filippi prenderà il via ufficialmente sabato 22 marzo e, senza dubbio, il pensiero di tutti andrà anche a lui.