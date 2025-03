Amici 24, c'è un nuovo regolamento per il serale

Ci sarebbero novità in merito al regolamento del serale di Amici 24. Come riportano le prime indiscrezioni, potrebbe anche ritornare il voto da casa per dare agio agli allievi di continuare la gara: ecco di cosa si tratta.

Si contano le ore e minuti in vista del serale di Amici 24 che, come da da anticipazioni, debutterà su Canale 5 sabato 22 marzo in prima serata. Dopo lo spoiler suoi giudici che animeranno la seconda fase del programma condotto da Maria De Filippi, spuntano altre novità e questa volta in merito al regolamento. Pare che non ci sarà solo il voto dei giudici ma per l'esito della gara saranno importanti anche i voti del pubblico a casa.

Amici 24 e il nuovo regolamento: ecco cosa cambia

Amici: un'immagine del programma

Nel corso della giornata odierna termineranno le riprese della prima puntata e, proprio in vista delle registrazioni, Witty Tv fa trapelare una nota in merito al regolamento che, di fatto, è diverso rispetto alle edizioni appena trascorse. Un nuovo regolamento che cambia le modalità in cui i ragazzi vengono giudicati e di continuare il loro percorso ad Amici.

Come gli scorsi anni, ogni puntata sarà divisa in diverse manches, che termineranno con la sconfitta di una delle tre squadre. I concorrenti però potranno essere giudicati da tre "organi" diversi: dai giurati, dai loro professori o anche da una commissione. Tuttavia, al momento non c'è una regola precisa a riguardo.

Nella nota si legge che tornerà anche il voto del pubblico. Il regolamento, infatti, parla di un "televoto in diretta per le sfide". Quindi l'allievo passerà alla prova successiva grazie il 50% sui voti della giuria e per il 50% sul televoto del pubblico. Altre sfide saranno valutate solo dal pubblico e altre ancora solo dalla giuria.

Ma come sarà possibile tutto questo? Visto che solo la finale sarà in diretta su Canale 5, in che modo il pubblico potrà interagire e decretare il vincitore? Dalla nota non emerge nulla in merito. E, alla luce di questo piccolo dettaglio, non resta che attendere la prima puntata del serale per conoscere meglio le novità.