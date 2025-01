Amici 24, TrigNO sbotta contro la redazione per un provvedimento: la sua presenza è a rischio?

Tempi bui per TrigNO che, furioso per un provvedimento da parte della redazione di Amici 24, ora rischia la sua presenza nella scuola.

Un daytime di Amici 24 molto teso quello che si è svolto nella giornata del 13 gennaio. E, questa volta, i riflettori sono puntati su TrigNO. Il cantante che è seguito da Anna Pettinelli, fin dal suo arrivo nel talent, è sempre stato ripreso sia dai prof. che dalla stessa redazione per diverse liti che ha inscenato nella scuola. L'ultima non è passata di certo inosservata.

Altro provvedimento per TrigNO: il cantante rischia il posto nel talent

Già da diverso tempo, la redazione ha limitato la possibilità di tutti gli allievi di usare il cellulare per scopi personali. Una scelta che può essere o meno condivisibile che, però, non a tutti è piaciuta. Gli studenti, sempre sotto controllo della redazione, possono videochiamare i propri parenti o amici attraverso un videobox.

Amici 24, arriva un provvedimento per TrigNO: "Hai mancato di rispetto a tutti"

TrigNO è stato uno dei cantanti che non ha apprezzato la scelta e, infatti, si era sfogato fuori dalla Casetta, e avrebbe persino paragonato il talent a un carcere. Il video, ovviamente, è passato sotto gli occhi della redazione e il cantante è stato richiamato. Alla presenza di Anna Pettinelli e della Maestra Celentano, l'allievo è stato ripreso.

Oltre al gesto di rabbia, non è stato lecito ciò che TrigNO ha fatto durante la videochiamata con la madre in cui ha chiesto di una lite avuta con Vybes e quali sono state le reazioni del pubblico. Il ragazzo non si è né scusato e né si è potuto difendere perchè le due coach non hanno proprio digerito il suo comportamento.

La Maestra Celentano si dice sconvolta e la stessa Pettinelli non riesce a trovare le parole per descrivere ciò che prova. La scelta finale, per il momento, è che a TrigNO è stata sospesa la maglia e la coach non sa quale sarà il prossimo passo. La situazione è fuori controllo e, per come sono messe le cose, l'allievo o potrebbe finire in sfida diretta oppure essere espulso dalla scuola. Non resta che attendere i risvolti.