Amici 24, arriva un provvedimento per TrigNO: "Hai mancato di rispetto a tutti"

Il daytime del 13 dicembre di Amici 24 ha regalato al pubblico un colpo di scena senza precedenti. Sarebbe arrivato un provvedimento nei riguardi di TrigNO, l'allievo di Anna Pettinelli, in seguito ad alcuni commenti che avrebbe rivolto a diversi cantanti che erano arrivati negli studi per essere provinati. La stessa Pettinelli ha deciso di prendere la decisione.

TrigNO: è al capolinea la sua permanenza ad Amici 24?

Tutto è cominciato quando l'allievo si è trovato a commentare dei cantanti che sono stati chiamati dalla produzione. Da quel che sembra, Anna Pettinelli è tornata alla carica verso Luk3 e, decisa a sostituire l'allievo della Cuccarini, sta provinando i possibili sfidanti. Il tutto sotto gli occhi degli allievi. Qui, TrigNO si è lasciato andare a commenti molto pungenti.

"Quello stona" afferma. "Ha una voce come tutti", aggiunge. "Non voglio credere che abbia messo la stellina sopra alcuni. Se devo stare qua a guardarli, allora critico e dico che non mi piace", continua. I commenti sono arrivati alle orecchie di Anna Pettinelli e la prof di canto ha convocato TrigNO per parlare con lui.

"Ti sembra il modo di parlare di gente che è venuta qua a provare a entrare ad Amici? Devi avere rispetto per gli altri", afferma, alzando i toni. "Sei anche in sfida. Sei in bilico. Ti senti più figo di tutti? Non si parla male degli altri, esigo rispetto, hai gettato fango su tutti" replica duramente Anna Pettineli.

TrigNO cerca di giustificarsi. "Le mie parole sono frutto di tanto stress, avere la maglia sfida e stare 2 ore a guardare le persone...". Ma Anna Pettinelli non perdona: "Chiederò alla produzione che lo sfidante che ho scelto vada contro di te. Annullo la sfida di Luk3".

Una volta rientrato in casetta, riceve la lettera con il provvedimento e il cantante si lascia andare a una lunga riflessione. "Mi scuso per i commenti che ho fatto sugli altri sfidanti, era un modo per gonfiare l'ego di Luke, anche se non ce ne era bisogno", afferma. "Sono stati commenti da bar e richiedo scusa per tutte le persone che si mettono in gioco. Continuo a pensare che il metodo di renderci partecipi non sia giusto", aggiuge. "Ieri non avevamo bisogno di guardare 25 persone, continuo a non essere d'accordo, non penso di essere l'unico" conclude.