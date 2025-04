Amici 24, scoppia il caso Senza Cri e Antonia: censura o privacy?

Dopo l'eliminazione di Senza Cri da Amici 24, molti fan del talent show hanno sollevato dubbi e parlato apertamente di una presunta censura da parte della produzione. Secondo alcune voci che circolano sui social, la giovane artista avrebbe iniziato una relazione sentimentale con Antonia, altra cantante del programma appartenente alla squadra di Rudy Zerbi. Un legame che, stando alle accuse, sarebbe stato volutamente ignorato dalle telecamere.

Fan in rivolta: "Censurata la prima coppia LGBTQ+ di Amici?

Le speculazioni non sono nuove: qualche mese fa SuperGuida TV aveva lanciato l'indiscrezione parlando di presunti baci scambiati tra Senza Cri e Antonia durante le pause delle registrazioni. A rafforzare il gossip, anche il profilo Instagram Amici News, che ha riferito di un "bacio appassionato" tra le due cantanti. Tuttavia, all'interno del programma, le dirette interessate non hanno mai fatto riferimento a un legame sentimentale, parlando al massimo di una profonda amicizia.

Eppure, per molti spettatori, Senza Cri e Antonia rappresenterebbero la prima coppia LGBTQ+ nella storia di Amici. Le discussioni online si sono intensificate soprattutto dopo l'eliminazione di Senza Cri, avvenuta sabato scorso nel ballottaggio contro TriGno. In tanti hanno notato che il saluto tra le due ragazze non è mai stato trasmesso, ipotizzando quindi un taglio voluto dalla regia.

Antonia

Il gesto social che riaccende i sospetti

Ad alimentare ulteriormente le voci ci ha pensato proprio Senza Cri, che ieri ha pubblicato una Instagram Story con una foto di Antonia accompagnata da un cuoricino. La storia è stata poi rimossa e successivamente ripubblicata, scatenando nuove teorie tra i fan della presunta coppia. A difesa del programma è intervenuta la stessa cantante con un lungo messaggio pubblicato sui social.

"Ciao ragazzi! Stanno uscendo notizie non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione."

Privacy e carriera: la decisione di due giovani artiste

Parole che non smentiscono del tutto i rumor: al contrario, sembrano confermare implicitamente che tra lei e Antonia ci sia stato qualcosa, ma che entrambe abbiano scelto consapevolmente di non renderlo pubblico, preferendo tutelare la propria privacy e dare priorità al loro percorso artistico.

Il gesto di Senza Cri ha ricevuto moltissimi commenti di sostegno, tra chi apprezza la trasparenza e chi continua a sperare in un coming out ufficiale. Ma, al di là delle speculazioni, ciò che resta è il talento di due giovani artiste che, con o senza etichette, hanno saputo emozionare il pubblico.