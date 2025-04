Amici 24, aria di rivoluzione: squadre stravolte al Serale?

Giovedì 24 aprile dovrebbe tenersi la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 24, il condizionale è d'obbligo, ci potrebbe essere un rinvio legato alla delicata situazione dovuta alla morte di Papa Francesco che mette in dubbio anche la messa in onda di sabato 26 aprile. Intanto, le voci di corridoio parlano di una svolta importante nel meccanismo della gara.

Come stanno cambiando le squadre

Secondo le ultime indiscrezioni, il Serale potrebbe assistere a un vero e proprio rimescolamento delle carte in tavola. Il motivo? L'evidente squilibrio tra i team: quello guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ancora in gioco un solo ballerino, mentre la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri è rimasta con appena due cantanti. Di contro, il duo Alessandra Celentano - Rudy Zerbi può ancora contare su ben cinque allievi.

L'indizio che ha acceso il sospetto arriva dai social, precisamente dalle Instagram stories dei ballerini professionisti del programma. L'account specializzato Amici News ha notato un dettaglio non da poco: lo studio sembrerebbe predisposto per ospitare due sole squadre, con una nuova divisione dei professori.

Alessia ad Amici 24

La nuova divisione dei coach

Ecco la possibile nuova configurazione, stando a quanto emerge dai contenuti social:

Squadra 1 - Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ballerini: Alessia, Chiara, Daniele

Alessia, Chiara, Daniele Cantanti: Antonia, Jacopo Sol

Squadra 2 - Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini

+ Cantanti: Nicolò, TrigNo

+ Ballerino: Francesco

Se il tutto sarà confermato durante la prossima registrazione, si tratterebbe di un cambiamento sostanziale, pensato per riequilibrare la competizione e dare nuova linfa al percorso del Serale. Restiamo in attesa di scoprire se questa ipotesi troverà riscontro giovedì prossimo. Come sempre, non mancheremo di aggiornarvi con tutte le anticipazioni.