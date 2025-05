Amici 24, TrigNO riabbraccia i genitori prima della finalissima. La madre: “Chiara mi piace”

Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno i finalisti di Amici 24 hanno avuto la possibilità di vivere un momento speciale alla vigilia dell'attesissimo ultimo atto, che andrà in onda domenica 18 maggio. Un appuntamento ormai tradizionale del talent show, che regala emozioni vere: l'incontro con i propri genitori dopo mesi di lontananza.

Il ritorno al passato con le scarpe da calcio

Tra i protagonisti di questo toccante momento c'è stato TrigNO, uno dei due cantanti approdati in finale insieme ad Antonia. L'artista ha fatto il suo ingresso nello studio di Amici visibilmente emozionato e ha ricevuto alcune sorprese che lo hanno fatto tornare indietro nel tempo. Ad attenderlo, un paio di scarpe da calcio, simbolo del suo passato sportivo, interrotto bruscamente a causa di un infortunio.

Con voce tremante, TrigNO ha raccontato: "Mio padre mi ha sempre detto che i primi minuti li giocavo male, a ogni partita dovevo prendere le misure giuste. Anche qua, molti anni dopo, ho sbagliato un po' di tiri. Dovevo prendere le misure con questo posto, con me stesso, i miei compagni e la mia prof. I secondi tempi andavano sempre bene e anche qua è stato così."

Chiara e TrigNO

L'abbraccio inaspettato di TrigNO con i genitori

Un paragone lucido e profondo, che mostra la maturità raggiunta dall'allievo durante il suo percorso nella scuola. Ma il momento più emozionante è arrivato poco dopo: nello studio è comparso un pianoforte, a simboleggiare il suo nuovo presente e, subito dopo, l'ingresso a sorpresa dei suoi genitori, che TrigNO non vedeva da mesi. Alla vista della madre e del padre, il cantante non ha trattenuto le lacrime, in un abbraccio carico di emozione.

La madre approva Chiara: "Mi piace tanto"

Il padre ha provato a stemperare la commozione con una battuta: "Non hai mai pianto e lo fai ora?" Mentre la madre, visibilmente orgogliosa, gli ha sussurrato parole di incoraggiamento: "Sei stato molto bravo, sono contenta." Tra un sorriso e una carezza, la donna ha fatto anche riferimento a Chiara, la fidanzata di TrigNO conosciuta all'interno della scuola.

"Anche quella ragazza là, mi piace tanto." Un commento che ha subito fatto brillare il sorriso sul volto del cantante, confermando il legame speciale nato tra i banchi di Amici. Domenica 18 maggio il pubblico scoprirà se sarà lui il vincitore di questa edizione. Ma comunque vada, il viaggio compiuto resterà per lui - e per i suoi cari - un'esperienza indimenticabile.