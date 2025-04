Amici 24, terzo Luk3: le prime parole del cantante dopo l'eliminazione

Il terzo serale di Amici 24 ha riservato numerose sfide che hanno appassionato il pubblico televisivo e la larga platea che commenta il talent show di Maria De Filippi sui social. Ieri sera un solo alunno ha abbandonato la scuola: al ballottaggio erano finiti TrigNO e Luk3, e quest'ultimo ha dovuto lasciare il programma.

Prima del verdetto finale, i due allievi si sono esibiti: TrigNO ha scelto un brano di Frah Quintale, mentre Luk3 ha proposto una versione riscritta di Twistin' The Night Away, inserendo nelle sue barre anche un riferimento ironico ad Anna Pettinelli. I giudici - Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio - hanno mostrato grande incertezza nella scelta finale.

Amadeus, in particolare, ha affermato che con i pezzi giusti entrambi i ragazzi potrebbero esibirsi al Forum di Assago tra qualche anno. Un attestato di stima che conferma il talento di Luk3, che ha salutato il palco con le lacrime agli occhi: "Se ci guardiamo indietro, questo posto ci ha dato troppo", ha detto commosso.

TrigNO ha vinto il ballottaggio

Le parole di addio dopo il verdetto dei giudici

Subito dopo l'eliminazione, Luk3 ha rilasciato le sue prime parole ai microfoni di Witty: "È finita questa esperienza. Mi dispiace lasciare tutti. Però, per quanto riguarda la musica, so che non mi lascerà mai. Non penso di uscire a testa bassa. Sono contento di come ho cantato stasera. Da domani starò in studio a fare musica. Questo posto mi ha dato la certezza che farò questo per tutta la vita".

Con sincerità e gratitudine, ha ricordato il suo percorso, le sfide superate e la crescita personale: "Mi sono presentato ai casting senza aspettative. Penso di aver affrontato tante sfide, letteralmente, ma mi è servito tutto. Questa scuola mi ha insegnato a lavorare ogni giorno e a perseguire qualcosa in maniera totale. È un'esperienza che ti insegna cos'è il sacrificio".