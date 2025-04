Amici 24, anticipazioni serale del 5 aprile: due allievi a rischio eliminazione, lite tra Zerbi e Pettinelli

Tre manches e tante sfide per i ragazzi di Amici 24 che sono pronti, per la terza volta consecutiva ad affrontarsi nel serale del talent show di Canale 5. Come riportano le anticipazioni di Superguidatv, anche nella puntata di sabato 5 aprile ci sarà solo un eliminato e quindi saranno solo 2 gli allievi che arriveranno al ballottaggio finale.

Le difficoltà di TrigNO e Luk3: ecco cosa succede nel terzo serale di Amici 24

Amici

La gara entra subito nel vivo con la sfida tra gli "Zerbi-Cele" e la squadra di "Petti-Letti". In campo scendono Antonia e Nicolò per il guanto di sfida sull'estensione vocale (vinto da Antonia), per continuare poi le sfide tra Nicolò e Alessia, e TrigNO e Daniele. E a finire a rischio eliminazione è proprio TrigNO.

Nella seconda manche scendono in campo i CuccaLo e, fin da subito, gli avversari - ovvero Zerbi e Celentano - decidono di colpire gli elementi deboli della squadra: la scelta cade su Luk3 che si sfida con Jacopo. Nonostante la buona performance, il giovane non vince la sfida ma per ora non finisce al ballottaggio. A rischio è Chiara tanto da scatenare l'indignazione di TrigNO.

Dopo il classico guanto di sfida dei prof che, questa settimana, vede Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli l'una contro l'altra, può iniziare la terza e ultima manche.

In campo, ancora, i CuccaLo e Zerbi-Cele. Alla fine, Chiara si salva ma in una sfida a tre tra Senza Cri, Luk3 e Francesco è proprio l'allievo della Cuccarini che finisce al ballottaggio. E ora i due allievi rischiano di uscire. Come da consuetudine, Maria De Filippi invita i ragazzi in casetta e svela chi lascerà la scuola.

Anche in questa puntata ci saranno gli ospiti musicali. Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo singolo Cose Stupide. Poi per il momento comico ci sono i PanPers che hanno lanciato un guanto ironico di sfida alla Celentano. Confermati i tre giudici.

Tra le liti c'è uno scambio molto acceso tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per l'estensione vocale di Nicolò.