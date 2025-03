Amici 24, Stefano De Martino e Carlo Conti "appaiono" al Serale: la reazione di Amadeus vale più delle parole

Altro che semplice ospitata. Alessandro Siani ha rubato la scena alla prima puntata del serale di Amici 24, servendo al pubblico in studio e a casa un monologo scoppiettante condito da battute su Stefano De Martino, Affari Tuoi, Carlo Conti, Giorgia e, ovviamente, il Festival di Sanremo. Ma la vera star (involontaria) della serata è stata Amadeus, pizzicato dalle telecamere proprio mentre veniva "tirato in mezzo".

Siani non risparmia nessuno (e fa ridere tutti)

Invitato come ospite speciale da Maria De Filippi, il comico napoletano ha sfruttato i suoi cinque minuti sul palco per lanciare una serie di battute fulminee, mescolando ironia e omaggi ai nomi di punta della TV italiana. Nel mirino ci sono Stefano De Martino e Carlo Conti su tutti. E Amadeus? Presente in studio, gli occhi erano tutti puntati su di lui.

"De Martino sa fare tutto. Ieri sono andato a fare un passaggio di proprietà per un'auto che volevo acquistare e il notaio era Stefano De Martino. Mi ha detto: 'non la comprare, è un pacco'. E lui di pacchi se ne intende!", ha detto Siani, strappando applausi e risate. Il riferimento ad Affari Tuoi è stato fin troppo evidente, e i social sono letteralmente esplosi.

Poi è toccato a Maria De Filippi, trasformata in una sorta di super-intelligenza artificiale. "Maria De Filippi è il nostro ChatGPT. Pensare che quando ChatGPT non sa cosa deve rispondere, chiama Maria De Filippi. Maria ha la capacità di prendere una persona che sa ballare e riesce a farla cantare. Riesce a prendere un cantante e lo fa ballare".

E Sanremo? Non poteva mancare. Così come la stoccata ad Amadeus. "Quando vedi Sanremo, e Amadeus lo sa bene... e senti una cantante come Giorgia. Amadeus c'è stato. Quando senti Giorgia capisci il talento", riprende Siani. "Giorgia ha fatto un acuto a Sanremo che Carlo Conti è sbiancato", chiosa il comico.

Tutti gli occhi su Amadeus

Amadeus al serale di Amici 24

Ogni volta che Siani citava la Rai, la regia indugiava su Amadeus. Sorriso tirato, cenno di assenso, sguardo diplomatico: Ama ha mantenuto il sangue freddo, ma la rete si è scatenata. "Ride o si trattiene?", si chiedono in molti su X e Instagram. Nessuna polemica, ma tanto materiale per i commentatori social. Alcuni ci vedono un pizzico di imbarazzo, altri pura strategia: meglio non reagire.