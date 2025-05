Amici 24 si ferma, Mediaset sospende il daytime: la decisione spiazza i fan del talent

Mercoledì 7 maggio il consueto appuntamento con il daytime di Amici 24 non andrà in onda. Una notizia che ha spiazzato i numerosi fan del talent show condotto da Maria De Filippi, che ogni pomeriggio seguono con passione le dinamiche tra gli allievi, le prove assegnate dai professori e i preparativi in vista della semifinale prevista per sabato 10 maggio.

Perché salta il daytime di Amici 24 il 7 maggio?

Il motivo della sospensione della puntata è legato a un evento di portata storica e mondiale: l'elezione del nuovo pontefice. Oggi, infatti, i 133 cardinali votanti si riuniranno nella Cappella Sistina per iniziare il Conclave che porterà alla nomina del 267º Papa della Chiesa Cattolica, successore di Papa Francesco.

Secondo le indiscrezioni più recenti, la prima fumata è attesa per le ore 19:00 e sarà seguita da tutti i principali broadcaster nazionali e mondiali. Per l'occasione, Mediaset ha scelto di modificare la programmazione pomeridiana di Canale 5, dedicando la fascia oraria delle 16:10 a uno speciale approfondimento sul Conclave. Il daytime, salvo nuove variazioni, dovrebbe tornare giovedì 8 maggio.

Trigno è uno dei tre cantanti rimasti in gara

La comunicazione è arrivata alla fine del daytime di martedì 6 maggio ed è stata confermata anche dai canali ufficiali del programma: "Il Daytime di Amici 24 torna giovedì alle 16.10 su Canale 5". Non tutti i fan del programma hanno collegato la sospensione al Conclave, molti sono rimasti spiazzati, come si legge dalle reazioni al post della produzione.

Chi sono i semifinalisti ancora in gara dopo l'ultima eliminazione?

Intanto la competizione si fa sempre più serrata. Dopo l'eliminazione di Chiara e Jacopo Sol nel corso del Serale andato in onda il 3 maggio, restano in gara sei allievi, equamente divisi tra canto e danza. Per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono ancora Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria. Mentre per il team uniti di Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Deborah Lettieri Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO si contenderanno un posto nella finalissima in programma domenica 11 maggio.