Amici 24, Trigno in lacrime per l'addio di Chiara: 'Mi ha fatto sentire giusto'"

Il cantante si commuove dopo la fine della settima puntata di Amici 24 e spiega perchè non ha detto nulla in studio., ecco cosa abbiamo visto nel daytime del 5 maggio.

Sabato 3 maggio è andata in onda la settima puntata del serale di Amici 24, che si è aperta con un momento particolarmente intenso e carico di emozione: l'eliminazione della ballerina Chiara, rimasta in sospeso dalla settimana precedente a causa del mancato voto di Cristiano Malgioglio. Il giudice aveva infatti deciso di non esprimersi, lasciando il verdetto tra Chiara e Trigno in bilico per giorni.

Un amore nato nella casetta

Ma oltre alla tensione della gara, tra i due c'era molto di più: Chiara e Trigno, entrambi allievi della scuola, si sono avvicinati e fidanzati nel corso del programma. La loro relazione nata nella casetta del talent show ha toccato molti fan, che ora si sono ritrovati a condividere con il cantante la delusione per l'uscita della sua compagna.

Nel daytime successivo alla puntata, è andata in onda tutta la commozione di Trigno, che ha faticato a trattenere le lacrime davanti agli altri allievi. Seduto sopra le scalette della casetta, il cantante ha voluto aprirsi, commentando l'eliminazione di Chiara con parole piene di affetto e gratitudine.

Trigno

"Non ho detto niente in puntata perché era il suo momento, non il nostro, ma suo e basta. Non volevo interferire - ha spiegato il giovane artista - mi sento solo di dire che anche lei mi ha fatto sentire giusto, soprattutto in un percorso in cui più volte ho sbagliato. Lei è riuscita a trovare una soluzione. La ringrazio anche io, già lo sa, non vedo l'ora di viverla fuori e vivere con lei".

Un legame autentico, nato in modo spontaneo, che ha accompagnato entrambi nelle settimane più impegnative del talent. Anche Chiara, prima di lasciare lo studio, ha avuto parole dolcissime per il suo fidanzato: "Volevo ringraziarlo perché mi ha sempre fatto sentire giusta, mai sbagliata. Mi ha dato tanto amore, quindi grazie".

La serata è stata particolarmente amara per Trigno: oltre all'eliminazione di Chiara, il cantante ha dovuto salutare anche uno dei suoi più cari amici nella scuola, Jacopo Sol, secondo eliminato della serata. Un doppio colpo difficile da digerire. Successivamente, in un'intervista a Witty TV, Chiara ha poi commentato con grande serenità il ballottaggio proprio con Trigno.

"In entrambi i casi sarei stata triste. Ho affrontato l'inizio della puntata in maniera per quanto possibile serena, perché comunque essere contro Pietro non era una bella situazione, ma sono contenta e fiera che lui sia restato", ha affermato Chiara lascia il programma con il cuore colmo di gratitudine e l'amore di Trigno, che non vede l'ora di poterla riabbracciare e vivere la loro storia lontano dai riflettori.