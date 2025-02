Amici 24, anticipazioni del 9 febbraio: le sfide per il serale e l'arrivo di una nuova latinista

Si sta per avvicinare la fase successiva di Amici 24. Nel pomeridiano del 9 febbraio gli allievi si preparano per il serale e entra una nuova ballerina: ecco le anticipazioni.

Tanti colpi di scena si prevedono nella prossima puntata di Amici 24, che arriva su Canale 5 domenica 9 febbraio. Come da consuetudine, il pomeridiano è alle sue battute finali e si cominciano a delineare le squadre per il serale. I primi spoiler arrivano da_ Superguidatv_ e possiamo conoscere chi sono i ragazzi che hanno vinto la sfida e chi accede alla fase successiva.

Entra una nuova ballerina: le anticipazioni di Amici

La puntata si apre con il nuovo regolamento di accesso al serale, voluto dalla maestra Celentano. Ora gli allievi dovranno avere tre "si" dai prof di categoria o altrimenti non possono arrivare alla fase successiva. Poi le sfide della settimana che vedono TrigNO per il canto e Antonio per ballo. Entrambi restano ad Amici e viene comunicato loro che queste saranno le ultime sfide a eliminazione dirette della stagione.

Poi si va alla gara di canto, ballo e alle sfide per il serale. Come giudice di canto arriva Ilary Blasi, Veronica Peparini per il ballo. La classica vede Antonia al prima posto e all'ultimo arriva Deddè. Al ballo si vede il trionfo di Chiara e all'ultimo c'è Francesca. Daniele, inoltre, nella gara non ballerà perché dopo la sfida ha avuto uno stiramento.

In merito al serale: Nicolò, come è avvenuto nel daytime, rinuncia alla maglia e per il momento non arriva al serale a causa di Rudy. Passano invece Alessia che fa parte del team della Celentano e Antonia, che si conferma la vera sorpresa dell'edizione.

A metà puntata, Debora Lettieri chiede di far entrare una ballerina di latino che vorrebbe inserire nella sua squadra. Raffaella si esibisce insieme a Mattia. Colpisce tutti tranne la Cuccarini che si oppone al suo ingresso dato che Debora ha già tre ballerini. Ma dopo il "si" della Celentano e di Emanuel Lo, Raffaella guadagna il suo banco. Al momento, nella puntata del 9 febbraio, pare che non ci siano ospiti musicali.