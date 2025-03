Amici 24, spoilerati i giudici del serale? Dopo Amadeus, spunta il nome di una nota ballerina

Manca pochissimo alla prima puntata del serale di Amici 24 che andrà in onda nella serata di sabato 22 marzo su Canale 5. Dopo che la squadra dei 16 allievi è stata formata, si attendono notizie in merito sui tre giudici. Nelle scorse settimane sono trapelati alcuni nomi ma, secondo le ultime indiscrezioni, il trio sarà composto da due uomini e una donna. L'annuncio non è stato ancora ufficializzato ma Maria De Filippi avrebbe fatto la sua scelta.

Confermati i giudici di Amici 24? C'è il nome di una nota ballerina

La Corrida di Amadeus

Come riportano le indiscrezioni trapelate in rete, l'ufficialità in merito ai giudici di Amici arriverà nel corso della giornata di venerdì, dopo la fine delle riprese del serale. Ma, fin da ora, si può già intuire che la squadra giudicante è completa. Ovviamente, non mancano le sorprese.

Per il quarto anno consecutivo, Cristiano Malgioglio è stato confermato come giudice e al posto di Michele Bravi e Giuseppe Giuffrè, ci sono i nomi di Amadeus e di Elena D'Amario. Per l'ex conduttore Rai - ora su NOVE - non si tratta di un battesimo di fuoco dato che, durante il pomeridiano, già una volta ha giudicato i cantanti della scuola. La novità è la famosa ballerina che, da professionista, ha curato diverse coreografie dei ballerini in gara.

Il suo nome è spuntato nelle ultime ore e avrebbe preso il posto di Fedez che, sempre secondo i rumor, era stato preso in considerazione come terzi giudice. La conferma sarebbe arrivata da alcune foto in cui Maria De Filippi sarebbe stata intravista a cena con i tre giudici.

Ma, più di tutti, la conferma sarebbe arrivata dalla Parson Dance Company - celebre scuola di danza - che avrebbe rivelato il coinvolgimento della D'Amario. Se così fosse, si tratterebbe di una vera e propria novità per il talent di Canale 5. Conosciamo già Malgioglio, come conosciamo già Amadeus ma la D'Amario in veste di giudice potrebbe essere un gradito colpo di scena.