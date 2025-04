Amici 24, colpo di scena al serale: nessun eliminato nella sesta puntata del talent

Dopo una sfida accesa in cui TrigNO è stato l'indiscusso protagonista, la sesta puntata del serale di Amici 24 non ha visto nessun eliminato: la colpa è di Cristiano Malgioglio. Ecco cosa è successo

Ci sono state tante novità nella puntata del serale di Amici 24 andata in onda sabato 26 aprile. Non solo la squadra dei CuccaLO ha unito le forze con quella delle Petti-Letti per fronteggiare gli Zerbi - Cele, ma il vero colpo di scena è un altro. Non c'è stato nessun eliminato alla fine del serale a causa di un mancato voto da parte dei giudici. E ora? La sfida è posticipata alla settimana prossima.

Una sfida fra Chiara e TrigNO senza vinti e né vincitori: cosa è successo ad Amici 24

Amici

La puntata del serale è stata carica di emozioni e colpi di scena. Dopo che Nicolò è stato il primo eliminato provvisorio, il cantante rientra in squadra perché salvato dal ballottaggio. Ora in sfida per conservare il posto al talent ci sono Chiara e TrigNO. Legati anche da una bella storia d'amore, i due si sono dovuti confrontare per l'ultima sfida.

Arrivati in casetta per il verdetto finale, c'è stato il colpo di scena. "Hai ballato benissimo per tutta la puntata", le dice il cantante. "Nel peggiore dei casi ci vediamo tra tre settimane", spiega la ballerina. Ma nessuno dei due lascia la scuola. Cristiano Malgioglio in giura si rifiuta di esprimere la sua preferenza: "Mi dispiace Maria, ma questa sera non mi sento di votare. Sono due talenti meravigliosi, ho bisogno di riflettere, non me la sento", afferma.

Dopo la decisione di far slittare l'eliminazione nella puntata della settimana prossima, la padrona di casa interviene. Si collega in Casetta per dare ai due allievi la notizia inaspettata, cioè che non ci sarà nessuna eliminazione perché uno dei giudici non ha voluto esprimere la sua preferenza. Il parere degli altri giudici era uno a favore di Chiara e uno a favore di TrigNO. "Attualmente rimanete tutti e due. Il finale non lo so, quello che so per certo è che non c'è nessuna eliminazione, rimanete tutti e due almeno fino alla prossima settimana".

Nel mentre i due allievi si confessano e raccontano cosa provano l'uno per l'altro. "Mi hai migliorato la vita", afferma Chiara. "Adesso mi sento molto più me stessa, non pensavo che questo posto potesse darmi così tanto". "A me ha dato te. Mi sta crollando il mondo addosso, non sono esagerato", aggiunge TrigNO.