Amici 24, il serale verso la conferma dei giudici: Amadeus incassa l'ok di Discovery, c'è un gradito ritorno

In attesa del prossimo 22 marzo, data in cui debutterà su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici 24, trapelano i primi nomi dei possibili giudici: ecco chi sono.

Un po' in ritardo sulla tabella di marcia ma, secondo i primi rumor sul serale di Amici 24, si può cominciare a conoscere i giudici che parteciperanno al programma. Per tre edizioni, i ragazzi sono stati votati dal trio composto da Malgioglio, Giuseppe Giuffè e Michele Bravi ma, questa volta, pare che ci sarà una vera e propria rivoluzione. La notizia è ancora tutta da confermare ma le agenzie stampa parlano di due nomi veramente altisonanti.

Fedez e Amadeus come giudici al serale di Amici? Ecco cosa dicono le indiscrezioni

Una foto di Amadeus

Come già detto, non ci sono ancora conferme ufficiali ma i due nomi che sono trapelati da giorni si fanno insistenti. Pare che Fedez e Amadeus potrebbero essere i primi due giudici del serale. Il primo lo abbiamo visto nell'ultima puntata del pomeridiano in ottima forma e con un buon senso critico verso i giovani talenti, il secondo ha fatto già la sua apparizione su Canale durante i mesi scorsi, ospite con la moglie, Giovanna Civitillo, a C'è posta per te. Pare, come anticipato dal Corriere, che Amadeus abbia incassato l'ok di Discovery, la conferma del suo nome che nuovo giudice di Amici sarebbe dunque una questione di ore.

Quello che è praticamente certo è il ritorno di Cristiano Malgioglio che, quindi, potrebbe tornare per il quarto anno consecutivo. Gli altri due sarebbero, invece, le vere novità.

Secondo quanto si apprende dalle discrezioni rilasciate, la notizia ufficiale non è stata ancora diffusa per un motivo molto semplice: Amadeus, essendo sotto contratto con Discovery, sta ridefinendo il vincolo con Mediaset. Non ci sarebbero altri impedimenti. Tra l'altro, l'ex direttore artistico e conduttore di Sanremo è notoriamente in ottimi rapporti con Maria De Filippi.

La partita si giocherebbe, quindi, intorno al nome del terzo giudice. Se l'ipotesi Fedez avrebbe ingolosito la Fascino, c'è invece chi parla con insistenza di Ilary Blasi. La conduttrice tornerà su Canale 5 ad aprile con The Couple, il "Grande Fratello al quadrato", ma per lei si prospettano anche altri impegni fissi sulle reti Mediaset, e uno di questi potrebbe proprio essere Amici.