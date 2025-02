Amici 24, il serale avrà una nuova giuria? Uno dei nomi è clamoroso

Il serale di Amici 24 si avvicina. Proprio in questi giorni, i ragazzi stanno sostenendo gli esami per conquistare le preziose maglie color oro, simbolo dell'ingresso alle puntate serali dello show.

Intanto Nuovo Tv, il settimanale diretta da Riccardo Signoretti ha anticipato la nuova giuria del programma. Notizia che, al momento, la società produttrice Fascino non ha confermato.

La nuova giuria (possibile): non ci sarà Ilary Blasi?

Sarah

Nell'ultimo numero, Nuovo Tv ha confermato il rumor su Amadeus alla corte della De Filippi, ma non Ilary Blasi (che abbiamo visto in azione durante un recente pomeridiano).

"Dietro le quinte di Amici - si legge - Maria De Filippi vuole una nuova giuria di star e parte il totonomi. Rivoluzione in atto per la fase serale del programma di Canale Cinque". Secondo la testata, dunque, insieme ad Amadeus arriverebbero Eleonora Abbagnato e Cristian De Sica.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi, visto che per il momento dalla Fascino tutto tace.

L'obiettivo di questo cambio è, naturalmente, quello di rinnovare il format senza sconvolgerlo: l'arrivo di nuovi nomi porta sempre con sé dinamiche diverse e spunti di riflessione. In un programma di lungo corso qual è Amici, giunto ormai alla ventiquattresima edizione, si tratta di un fattore da non sottovalutare.

Amici 24, quando inizia il serale

Cristiano Malgioglio

Anche se non è stata ufficializzata ancora nessuna data, Amici 24 dovrebbe arrivare nel sabato sera di Canale 5 nella seconda metà di marzo, perciò il 15 o 22 del prossimo mese.

Nelle ultime due edizioni del talent show, la giuria in studio è stata composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Ora però, sembra che soffi aria di cambiamento: del resto, Maria De Filippi non si fossilizza mai per troppo tempo sugli stessi giurati.