Amici 24, Senza Cri e Dandy "volano" verso il serale: quali sono gli allievi ancora senza maglia dorata?

Nella puntata di Amici 24, in onda domenica 9 marzo, altri due allievi raggiungono il serale. Quattro, però, restano ancora in bilico.

Il talent di Canale 5 è arrivato sul suo giro di boa. Il pomeridiano di Amici 24, infatti, nel corso della sua ultima puntata, andata in onda domenica 9 marzo, ha scelto quali sono gli allievi che andranno al serale. Quattro restano ancora in bilico ma due, invece, hanno ottenuto la maglia d'oro. Il tutto durante una puntata in cui si sono celebrati anche i ragazzi che hanno già ottenuto il lasciapassare verso il serale.

Amici e la corsa verso la finale: ecco chi sono gli allievi che hanno avuto i tre sì

La sfida è stata un crescendo. Sotto il giudizio di Fedez e di Noemi - i due ospiti della puntata - i ragazzi di canto sono stati giudicati. In prima posizione è finita Senza Cri che, di conseguenza, può giocarsi il tutto per tutto di fronte ai coach. Il primo sì arriva dalla Cuccarini, ma lo scoglio sono Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

"Per me è andata decisamente meglio", esordisce il prof. "Questa esibizione dimostra che merita il serale", ammette senza troppo giri di parole. Da parte di Anna Pettinelli c'era la possibilità di un rifiuto e invece riesce a stupire la cantante. "Io ti preferisco nei brani in cui sei più dritta, senza vocalizzi", afferma. "Io ti volevo all'inizio di questa avventura e non ho mai smesso di volerti. Per me è un grande sì", conclude.

Si passa poi alla danza. Dato che la squadra di ballerini è già formata, resta solo Dandy in bilico. L'allievo di Deborah Lettieri a causa di un infortunio è stato assente per molte settimane e ora ha la possibilità di giocarsi il tutto per tutto. "Sono molto contenta che dopo l'infortunio riesca a sostenere questo esame", afferma la prof, invitando l'allievo a eseguire la sua coreografia.

E dopo aver ballato, Dandy conquista tutto il plauso dei prof di ballo e accede anche lui al serale.

Quattro allievi ancora senza maglia dorata

In bilico restano solo TrigNO, Luk3, Vybes e Dedde. Su di loro si scioglierà la riserva durante il daytime ma, come riportano gli spoiler, tutti arrivano al serale tranne Dedde. Intanto scaldano già i motori per la nuova fase del talent, prevista dal 22 marzo in prima serata.