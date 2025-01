Amici 24: si riaccende lo scontro tra Deborah Lettieri e la Celentano sul destino di Francesca

Ancora liti all'interno della scuola di Amici 24. Come si è notato dal daytime in onda il 30 gennaio, si è acceso di nuovo lo scontro tra la maestra Celentano e Deborah Lettieri. Le due prof. di ballo, da sempre con opinioni e standard diversi, hanno discusso in merito al "destino" di Francesca all'interno della scuola dopo che, nel pomeridiano di domenica, si è deciso di sospendere all'allieva la sua maglia.

Botta e risposta tra la Lettieri e la Celentano

Tutto si è volto, per l'appunto, durante il consueto daytime di Amici. La bella e talentuosa Francesca è stata chiamata dalla sua prof e anche dalla Celentano per prendere una decisione dopo la sospensione della maglia. Difatti, la ballerina non aveva soddisfatto nessuno dopo lo svolgimento di un compito assegnato dalla Celentano e la Lettieri è stata costretta, come da regolamento, a sospendere la maglia.

Durante il daytime e di fronte alle due prof, è stato chiesto a Francesca di eseguire la stessa coreografia. A lei è stato criticato il fatto di non essere espressiva durante il ballo, ma c'è da dire che il compito non solo è stato impartito a ridosso della puntata di domenica e non fa parte del bagaglio tecnico dell'allieva. Ciò non toglie che Francesca ha eseguito, di nuovo, al meglio il suo compito. Da qui scatta il botta e risposta tra le due prof.

Amici 24: maglia sospesa a Francesca, scatta la lite tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano

"Avrei dovuto vedere questo swtich nel mood l'altro giorno, visto che ho dato appositamente il compito con così poco tempo", ha esordito la Celentano. Subito la Lettieri è intervenuta in difesa della sua allieva, additando il fatto che Francesca ha avuto poco tempo per assimilare i passi. "A livello tecnico e di movimento non c'è stato cambiamento, anche se non volevo quello. Hai sempre la stessa espressione, per quello ti ho dato il compito. Sorridi una volta ogni 10 minuti", ha ribattuto la temibile prof.

"Forse devi metterti gli occhiali, sbagli tu", interviene poi Deborah con un tono lapidario. "Non chiamarmi ciccia, non sono tua sorella. Hai voluto farle fare una brutta figura. Ti riprendi la maglia, grazie per essere venuta", conclude e la Celano ribatte: "Oggi per me è sufficiente, l'ho vista un'altra, anche se il compito era l'altro giorno". La questione, però, pare finita qui. Per ora Francesca resta a scuola.