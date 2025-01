Amici 24: maglia sospesa a Francesca, scatta la lite tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano

Nel corso di domenica 26 gennaio è andata in onda la nuova puntata di Amici 24 dove gli allievi di canto e di ballo si sono messi, di nuovo, alla prova tra gare e sfide. Nel corso del programma, però, si è creato uno spiacevole battibecco tra Deborah Lettieri e la maestra Celentano. Al centro della contesa c'è Francesca Bosco e un compito assegnato che non è stato svolto al meglio delle possibilità.

Maglia sospesa per Francesca, Deborah Lettieri non ci sta

Tutto è cominciato quando Francesca, ballerina seguita da Deborah Lettieri, è stata chiamata dalla maestra Celentano per eseguire il compito che le è stato affidato, ovvero una coreografia latino. La ballerina subito ha precisato che ha avuto poco tempo per assimilare i passi e che, ovviamente, non fanno parte della disciplina.

Dopo la prova, arriva il commento di Alessandra Celentano: "Per me questo era un compito sul compito. Questa è la vera scuola", esordisce la coach. "Lei non si doveva concentrare sui passi, ma doveva imparare una coreografia come qualsiasi altra. Ti sei concentrata su questo e non sull'aspetto più importante", aggiunge.

"Oggi, rispetto alle prove generali, ci hai provato ad essere diversa, a sorridere. Per me non sei sufficiente. Avrebbe dovuto concentrarsi sull'espressione. Se avessi preteso la tecnica, sarei stata esagerata", conclude.

Detto ciò, Deborah Lettieri interviene in difesa dell'allieva, anche se si trova costretta a sospendere la maglia. "La coreografia deve essere digerita, assimilata. Ha avuto un giorno e mezzo per imparare una coreografia di un genere non suo. Finché non sei padrona dei passi, non puoi lavorare sull'espressività", ammette.

"Io devo giudicare quello che vedo. Credo in te, sei una ballerina sottovalutata", continua. Poi la decisione: "Questo compito non è sufficiente, sono obbligata a sospenderti la maglia. Vorrei che continuassi a lavorare su questo compito per quattro giorni. Ce la farà", conclude.

E non sono mancate stoccate alla Celentano: "Non mi sembra giusto, non è un compito, è una follia. Come se noi dessimo ai ragazzi una canzone da imparare in un'ora. Alessandra, sostieni tesi strane".