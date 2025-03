Amici 24, Raffaella Mitaritonna: il suo sfogo e le prime parole dopo l’eliminazione

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici 24, il talent show di Maria De Filippi che continua a tenere incollati davanti allo schermo milioni di spettatori. Questa volta c'è stata una sola eliminazione e alla fine delle tre manche sono finiti al ballottaggio il cantante Luk3, del team Cuccarini-Lo e la ballerina. Raffaella Mitaritonna, del team Pettinelli-Lettieri.

Le sensazioni di Raffaella: "Penso che andrò via"

Una volta tornati in cassetta per conoscere attraverso la voce di Maria De Filippi il verdetto della giuria composta da Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, la ballerina di Deborah Lettieri ha confidato ai compagni di avventura: "Penso che andrò via, io sono sincera. "Mi dispiace andare via. Poi non è un'esperienza che uno fa due volte nella vita. Sento che avrei potuto dare ancora molto. Non ho ancora diciotto anni, so che è solo l'inizio, ma comunque dispiace".

Rispondendo ad un allievo ha detto: "Perché ci tenevo davvero molto a questa esperienza. Poi mi dispiace essere qui con Luk3. Io so che uscendo da qui la mia strada è sempre la stessa, so cosa ho fatto prima di entrare. Però mai avrei immaginato di essere qui oggi, era l'ultimo dei miei pensieri. Non avrei mai pensato di provare certe emozioni. Ed è davvero bello essere qui, infatti mi dispiace tanto andare via, sono tanto agitata. Anche se per poco, è stato davvero tanto bello."

Luke3 ieri si è salvato al ballottaggio

L'annuncio del verdetto e la reazione della ballerina

Quando Maria De Filippi ha annunciato il verdetto con un semplice "Continui tu, Luk3", la ballerina ha incassato il colpo con maturità, congratulandosi con il cantante: "Va bene così. Sei stato bravissimo Luk3, sei una bella persona. Vale tutto quello che ti ho sempre detto in queste settimane." Dopo aver lasciato la Casetta, Raffaella ha espresso a Witty TV tutta la sua gratitudine per questa esperienza straordinaria.

Lo sfogo di Raffaella dopo l'uscita: "Un esperienza che rifarei altre mille volte"

"Io non sono stata molto nella Casetta, è stato un mese e mezzo, due mesi, però penso che sia diventata una seconda casa per me. I miei compagni, nonostante il poco tempo, mi sono stati molto vicini in qualsiasi situazione, quindi andandomene lascio comunque un pezzo di cuore lì. È stata un'esperienza bellissima e, se si potesse rifare, la rifarei altre mille volte", ha raccontato al portale.

"Non pensavo potessi arrivare qui, avevo compiuto da una settimana 17 anni. Penso al primo giorno in cui ho preso la felpa: c'era mia madre con me, che mi sosteneva come sempre. L'adrenalina era a mille, speravo di prendere il banco e rimanere. È stato tutto bellissimo, a prescindere da come è andata." La giovane ballerina ha poi condiviso un biglietto motivazionale che si era scritta prima del serale.

"Hai lottato fino all'ultimo come sempre, ci hai creduto fino in fondo e hai provato mille emozioni. Sei stata brava e hai reso fieri di te la tua famiglia e coloro che ti sostengono e ti supportano da sempre. Raffy, a prescindere da tutto guarda sempre avanti e sii fiera di te stessa!", aveva scritto a se stessa.

Infine, Raffaella ha voluto ringraziare i suoi compagni, lasciando loro un augurio speciale: "Li ho ringraziati per essere stati presenti nei miei momenti no. Sono delle persone fantastiche e meritano di essere in questo posto, meritano di andare avanti e dimostrare quello che sono e sanno fare, perché sono davvero meravigliosi, tutti!".

Dopo l'eliminazione di Asia De Figlio e Vybes nella prima puntata, questa settimana è stata la volta di Raffaella Mitaritonna. Nonostante l'uscita dal talent, la giovane ballerina ha dimostrato una grande maturità, lasciando il programma con il cuore colmo di emozioni e gratitudine.