Amici 24, Alessandra Celentano furiosa con Deborah Lettieri e Malgioglio peggiora le cose: cosa è successo

Una coreografia, due allieve a confronto e una parola chiave: passione. Nella seconda puntata del serale di Amici 24, il guanto lanciato da Deborah Lettieri ha dato il via a uno dei momenti più accesi della serata. Alessandra Celentano, accusata di non avere passione, non ha esitato a rispondere a tono. Nel mezzo Cristiano Malgioglio che invece di placare gli animi ha gettato benzina sul fuoco.

Scontro tra prof ad Amici 24: Deborah Lettieri provoca, Alessandra Celentano risponde

Il pretesto è stato il guanto di sfida tra Raffaella e Alessia, due ballerine chiamate a esprimere la loro passione sulle note di Watch Me Burn di Michele Morrone. A lanciarlo, è stata Deborah Lettieri, critica nei confronti di Alessia: "È come se il tuo volto seguisse uno schema anziché un'emozione che esplode da dentro", le ha detto.

L'atmosfera, già tesa dopo queste parole, si è scaldata ancora di più quando Lettieri ha provocato Alessandra Celentano suggerendole ironicamente di proporre lei un guanto sulla sensualità. La risposta non si è fatta attendere: "Fatti i fatti tuoi, se lo faccio o non lo faccio sarà un problema mio, non tuo".

Malgioglio accende la miccia: "Sei talmente acida!"

Alessia, Amici 24

Dopo le esibizioni le due professoresse hanno continuato a battibeccare. "La passione è qualcosa di naturale, di vero, che non sia non una faccia preimpostata, le solite espressioni", ha insistito Deborah Lettieri. Alessandra Celentano ha difeso a spada tratta Alessia, smontando l'interpretazione di Raffaella che la prof di danza giudica "esagerata, al limite della volgarità".

A quel punto è intervenuto Cristiano Malgioglio rincarando la dose: "Ma se non c'è passione nella vita... la passione deve esserci sempre". Un commento che Celentano ha interpretato come un attacco personale: "Secondo te io non ho passione?", chiede stizzita la prof. Ma Malgioglio non si è scomposto e ha risposto tagliente: "Non lo so, sei talmente acida".

Amici 24, Alessandra Celentano: "Non si vive senza passione"

Ferita nel vivo, Alessandra Celentano ha voluto chiarire: "La passione è in tanti ambiti. Per il mio lavoro, per gli animali, per la famiglia, per il mio ex marito. Non si vive senza passione".

La polemica non ha comunque cambiato l'esito della gara. A vincere la sfida è stata Raffaella. Ma lo scontro tra le professoresse resta uno dei momenti più discussi del serale.

Cosa succederà nella prossima puntata? Lo studio di Amici 24 è pronto a infiammarsi ancora sabato prossimo.