Amici 24, Raffaella Mitaritonna e Mattia Zenzola avrebbero avuto una relazione: l'indiscrezione e gli indizi

Si sa che il gossip è il sale della vita. Proprio nel corso delle ultime ore è trapelato un pettegolezzo che riguarda Amici 24, una ballerina e un ex studente che pare abbiamo avuto un flirt. Un gossip che, in poco tempo, ha fatto il giro della rete. Al centro ci sono Raffaella Mitaritonna - ballerina di latino che da poco è entrata nel talent - e Mattia Zenzola - ballerino anche lui, e vincitore di Amici nel 2022.

Il gossip su Raffaella e Mattia: ad Amici è nato un amore?

Ovviamente tutto è da prendere con le pinze dato che, almeno fino a questo momento, non c'è una conferma o una smentita del pettegolezzo. I bene informati, però, sono dell'idea che tra i due ballerini ci sia del tenero. O forse c'è stato in passato. Tutto è nato da un incontro catturato dalle telecamere che vedono Raffaella e Mattia molto vicini.

Di recente, la ballerina di Deborah Lettieri si è trovata a lavorare a stretto contatto con l'ex vincitore di Amici, ora lanciato a teatro nel musical di Mare Fuori. Dato che Raffaella si era infortunata e doveva sostenere un compito molto difficile, ha trovato in Mattia un valido aiutante. Ma il gossip non è questo. C'è altro.

In un'intervista che proprio Raffaella ha rilasciato a un quotidiano locale, racconta che in passato ha già avuto modo di lavorare con Mattia. I due nel 2019 si sarebbero conosciuti durante un corso e, in questo contesto, avrebbero vissuto una breve passione. Ora, però, nel rivederli vicini e complici si pensa che tra i due ballerini sia tornata la passione. Dalla produzione, però, tutto tace.

Di recente, Raffaella è stata la centro di un altro gossip. Nei daytime abbiamo visto uno sfogo di Luk3 in cui il ragazzino si scusa con Alessia perché avrebbe tentato un approccio nei riguardi di Raffaella. La notizia, però, come quella del rapporto tra Alessia il cantante non è stata mai riportata in trasmissione.