Amici 24: le parole dei cinque finalisti dopo l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa finale di Amici 24, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. A conquistare il primo posto è stato il ballerino Daniele Doria, con la sua cala il sipario sulla ventiquattresima edizione del programma, mentre la produzione ha già aperto i casting per la prossima stagione

Subito dopo la diretta, i cinque finalisti - Daniele Doria, Alessia Pecchia, Antonia Nocca, TrigNo e Francesco Fasano - hanno condiviso le loro emozioni e riflessioni ai microfoni di Witty* parlando a cuore aperto del loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia.

Daniele Doria

Il vincitore ha dichiarato di non aver ancora realizzato del tutto ciò che è accaduto, e che forse ci vorrà del tempo prima che riesca a farlo. Il ballerino ha descritto l'esperienza come qualcosa di magico, un percorso indimenticabile che lo ha reso finalmente fiero di sé. Ha aggiunto che sarebbe stato comunque orgoglioso del proprio cammino, anche senza la vittoria, pensando alle sue origini e al passato difficile. Partecipare a un programma del genere, ha detto, lo ha reso estremamente felice.

I finalisti di Amici 24

Daniele ha condiviso un pensiero scritto prima dell'inizio del serale, in cui si era incoraggiato così: "ce l'hai fatta, comunque sia andata sii fiero di te stesso, hai dato il massimo. Cerca, da ora in poi, di darti più pacche sulle spalle e di credere sempre in quello che fai, senza mollare mai, come ti ha sempre insegnato la tua famiglia. Questo percorso è terminato, ora brilla ancora di più. Fai il bravo, ti voglio bene.

TrigNO

Il cantante di Maledetta Milano ha confessato di non essersi affatto aspettato di arrivare in finale; ha spiegato che inizialmente non credeva nemmeno di poter arrivare così lontano e che aveva messo da parte l'idea di arrivare fino in fondo, pensando di "metterlo nel cestino e vedere come andava.

TrigNO ha ringraziato tutte le persone che lo hanno votato e ha scherzato sul fatto che la coppa che ha ricevuto è più comoda di un'altra, perché si può portare in mano e sta meglio in macchina. Ha detto che oggi si sarebbe svegliato per prima cosa e poi sarebbe tornato dalla sua famiglia per abbracciarli un po'.

Trigno al Serale

Infine, TrigNO ha ricordato cosa aveva scritto in un bigliettino per sé stesso, nel quale si incoraggiava a essere fiero del percorso fatto e a non sentirsi triste, perché: "quando finisce qualcosa ne inizia una più bella. Hai spaccato, dai un bacio a Chiara da parte mia". È tutto sbagliato, non mi aspettavo di arrivare fin qua, a parte il bacio a Chiara, che ci stava".

Alessia Pecchia

La ballerina di latino ha raccontato di essersi un po' preparata mentalmente ad affrontare una situazione del genere, ma ha riconosciuto con obiettività che arrivare fino a quel traguardo è comunque un risultato importante. Ha descritto Amici come un luogo isolato dal mondo esterno, dove si può vivere solo di arte, ballo e canto, scoprendo se stessi nel modo più profondo.

Per lei, il talent non è solo un percorso artistico, ma anche personale. Durante i casting con gli altri ragazzi, si aspettava di essere scelta dalla sua maestra, e ha sottolineato come questa sincerità sia una caratteristica che li accomuna, spiegando che essere schietti nella vita permette di esserlo anche nella danza, liberandosi da ogni schema.

Alessia ha detto che il giorno dopo probabilmente sarebbe stata con la famiglia, tornando a Fondi, la sua città, per un po', e che avrebbe poi fatto visita a Luk3 e fatto un breve viaggio a Milano. Infine, ha condiviso un augurio scritto a sé stessa, in cui sperava di essere una delle finaliste di Amici 24 di riuscire a far emergere la sua semplicità complessa, senza sapere come sarebbe andata questa nuova fase della sua vita.

Antonia

Ha concluso dicendo: "Per quanto io abbia sempre voluto partecipare a questo programma, se avessi dovuto scegliere tra vincere e diventare professionista che erano i miei due sogni, dicevo sempre essere professionista e quindi oggi si è realizzato un sogno grandissimo. Ci rivediamo!".

Antonia Nocchia

La cantante partenopea ha detto che teneva molto a vincere la categoria, visto che era così vicina, e che quel traguardo era un suo desiderio, ma che comunque era contentissima perché, come ha detto lei, "qualsiasi cosa fosse successa sarebbe andata bene per me". Ha aggiunto di non vedere l'ora di rivedere le persone fuori. Antonia ha raccontato che, da quando era entrata nel programma e vedeva le classifiche dove era sempre in cima, diceva "wow": quella era stata la prima cosa nella sua vita che le aveva permesso di darsi un po' di amore e che la rendeva felice. Ha spiegato di non essere mai arrivata prima in nessun altro contesto, e che questo risultato la rendeva orgogliosa e felice.

Antonia ha detto che il giorno dopo avrebbe preso una pizza e sarebbe andata a fare un tuffo, "per forza". Infine, ha ricordato un messaggio che si era scritta in un momento difficile, in cui vedeva tutto nero e credeva di non sapere più cantare, dicendo a sé stessa: "Spero che non ti pentirai di niente, che darai tutto, che ritroverai te e che ti lascerai andare. Fallo per te e inizia a credere che te lo meriti". Ora, ha concluso, leggere quegli auguri la fa capire che sta iniziando ad amarsi davvero

Francesco Fasano

Il ballerino di Emanuel Lo ha detto di sentirsi come sulla luna, felicissimo di tutto il suo percorso, grato ad Amici, a Maria e alla vita. Ha raccontato che è stato un percorso bellissimo, con il cuore pieno, e che ha dato il massimo, sentendosi davvero bene sul palco. Francesco vissuto un mix potente di emozioni e, a un certo punto, non gli sembrava vero di essere in finale. Ha assicurato che rifarebbe tutto un milione di volte, confermando di essere felicissimo.

Francesco ha anche parlato delle diverse proposte lavorative ricevute, ma ciò che lo ha più emozionato è stato sentire Maria dirgli che "quando vorrò le porte sono aperte", cosa che gli ha riempito il cuore. Ha ricordato di avere avuto paura, all'inizio, di farsi conoscere come persona, ma ora poter stare su quel palco e dire appieno la sua verità lo rende davvero felice.

Come gli altri allievi, Francesco ha letto il bigliettino che si era scritto: "Caro Francesco, se stai leggendo questo bigliettino vuol dire che il tuo viaggio è terminato, sappi che sono fiero di te per tutto quello che hai fatto in questi mesi". Subito dopo ha spiegato che il suo inconscio sapeva che sarebbe arrivato alla fine, ma la sua parte razionale era un po' più scettica. Infine, ha detto che il giorno dopo sarebbe tornato a casa, dove avrebbe visto la sua famiglia e il suo cane Cloe, e che voleva abbracciare tutti per condividere il bene, concludendo con un sincero "vi voglio bene a tutti, grazie".