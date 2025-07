Amici 24, nuova coppia dopo il Serale: chi si è innamorato lontano dalle telecamere?

Mentre il pubblico segue i successi post-programma degli ex allievi, il gossip si infiamma. per una nuova coppia che sarebbe nata alla fine di Amici

Come in ogni edizione, anche quest'anno Amici non ha fatto eccezione: nella casetta più talentuosa d'Italia sono nate diverse coppie che hanno fatto battere il cuore ai fan. Dal legame tra il cantante Luk3 e la ballerina Alessia, alla sintonia tra Chiara e TrigNo, fino al feeling evidente tra Francesca e Jacopo Sol, le emozioni non sono certo mancate.

Nicolò e Rebecca: da compagni a innamorati?

Ma, a quanto pare, ci sarebbe un'altra coppia che ha vissuto un amore lontano dalle telecamere... almeno fino ad ora. Secondo un'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, l'esperta di gossip, due ex allievi di Amici 24 si sarebbero detti "ti amo" una volta usciti dalla scuola di Maria De Filippi, ma avrebbero preferito mantenere il silenzio. I protagonisti di questa storia sarebbero Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri.

Fino ad oggi nessuno aveva immaginato che tra la ballerina e il cantante di Anna Pettinelli ci potesse essere del tenero, ma il gossip parla chiaro: secondo un messaggio ricevuto da Deianira, il cantante e la ballerina si sarebbero innamorati e starebbero vivendo una relazione romantica e molto riservata.

Nicolò a Witty TV

"Ciao Deia, ti segnalo che Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri, entrambi dell'ultima edizione di Amici, si sono innamorati. Stanno proprio vivendo il loro primo amore" - è il messaggio arrivato alla Marzano, che l'influencer ha condiviso sulla sua pagina Instagram.

Chi sono Nicolò e Rebecca

La ballerina Rebecca Ferreri, faceva parte della squadra capitanata da Deborah Lettieri. Il suo percorso all'interno del programma è stato purtroppo breve: dopo un ultimo posto in classifica, ha dovuto affrontare una sfida giudicata da Garrison Rochelle, andata in onda durante il daytime. La sfida l'ha vista contrapposta a Dandy Cipriano, che ha avuto la meglio e ha preso il suo banco. Dandy è stato successivamente costretto ad abbandonare la scuola per un infortunio, senza poter accedere al Serale.

Nicolò Filippucci, invece, è stato uno dei cantanti più talentuosi e amati dell'edizione. È riuscito a entrare al serale con la squadra di Anna Pettinelli, ma è stato eliminato nell'ottava puntata. Nonostante l'uscita, Nicolò ha lasciato un segno forte nel cuore del pubblico, tanto che i suoi fan hanno protestato sui social per la sua uscita, ritenuta da molti ingiusta.

Una coppia (ancora) segreta

Dato il carattere riservato dei due - in particolare di Nicolò, che di recente ha terminato gli esami di maturità - al momento dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. Tuttavia, l'indiscrezione della follower di Deianira Marzano non ha lasciato i fan di Amici indifferenti. Chissà, forse la conferma potrebbe arrivare presto, magari con una romantica storia su Instagram.