Amici 24, Jacopo Sol rompe il silenzio su Nicolò: ecco cosa ha scritto sui social

Sabato 3 maggio, ad un passo dalla semifinale, Jacopo Sol ha abbandonato Amici 24 dopo aver perso il ballottaggio. Nelle ultime ore, il cantante della squadra di Rudy Zerbi è intervenuto sui social per mettere un punto alla polemica che lo contrapponeva a Nicolò Filippucci.

Jacopo e Nicolò, confronto acceso tra fan

In questi mesi, il giovane artista, è stato spesso paragonato al cantante di Un'ora di follia, della squadra di Anna Pettinelli. Il confronto tra i due ha infiammato i social per settimane, alimentando discussioni tra fan del talent, divisi su chi meritasse di più la finale.

Per placare le sterili polemiche, Jacopo ha scelto di intervenire direttamente, parlando in prima persona attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram. Jacopo Pio Porporino, questo il suo nome all'anagrafe, ha messo un punto fermo alla discussione chiarendo la stima che nutre nei confronti di Nicolò con cui nel tempo aveva costruito in rapporto di amicizia e stima reciproca.

Jacopo Sol dopo l'eliminazione

Il messaggio social che spegne le polemiche

"In questa fase del programma, ogni ragazzo merita il posto che ha. Mi dispiace per chi cerca di metterci uno contro l'altro. Tra me e Nicolò c'è stima reciproca, lui lo sa. Al di là delle dinamiche televisive, ho un'enorme considerazione di lui. Abbiamo costruito un bel legame e ci somigliamo anche caratterialmente. Sono convinto che avrà un percorso straordinario fuori da Amici. Se avessi potuto decidere, non avrei voluto l'eliminazione di nessuno."

Parole, che testimoniano il rispetto e l'amicizia tra i due ragazzi, al di là delle inevitabili tensioni da gara. Nel frattempo, stasera Nicolò Filippucci si gioca le sue carte per entrare nella rosa degli artisti che domenica 18 maggio si giocheranno la possibilità di vincere la ventiquattresima edizione di Amici.