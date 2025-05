Amici 24, TrigNo o Antonia? I professori di Amici 24 svelano il loro favorito per la vittoria nel canto

La finale di Amici 24 è ormai alle porte: domenica 18 maggio andrà in onda in prima serata su Canale 5 l'attesissimo atto conclusivo di questa edizione. In gara sono rimasti cinque talentuosi finalisti, tre ballerini e due cantanti: Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Daniele Doria per la danza, TriGNo e Antonia per il canto. Un parterre variegato e di altissimo livello, anche se l'eliminazione di Nicolò in semifinale ha generato non poche polemiche tra i fan.

Il pronostico dei professori: TrigNo domina le preferenze

In vista della finale, i professori della scuola sono stati chiamati a esprimere il loro pronostico sul possibile vincitore della categoria canto. Il risultato è stato piuttosto netto: la maggioranza ha indicato TriGNo come favorito, anche se, com'era prevedibile, ciascun docente ha votato per l'allievo della propria squadra.

Rudy Zerbi, mentore di Antonia, ha difeso a spada tratta la sua cantante: "Dovrebbe essere Antonia, perché lei lo merita davvero. Ha una voce straordinaria e una capacità incredibile di dare un senso a quello che canta, anche con pezzi di epoche e generi diversi. Riesce sempre a metterci qualcosa di suo."

Trigno al Serale

Dall'altro lato, Anna Pettinelli, insegnante di TriGNo, non ha avuto dubbi: "Deve vincere lui. Scrive, canta ed è quello che ha più personalità. È espressivo, convincente e assolutamente pronto per il mercato discografico."

Anche Lorella Cuccarini ha sposato la tesi della Pettinelli: "Sarei molto felice se vincesse TriGNo. Ha iniziato piano, ma ha lavorato tanto e al serale è esploso. Ha tirato fuori il suo carisma e la sua verità. È l'essenza di Amici." A sorpresa, anche Emanuel Lo e Deborah Lettieri, entrambi non direttamente coinvolti nella categoria canto, si sono espressi in favore di TriGNo.

Ecco le parole di Emanuel: "Il vincitore è lui. L'ho visto crescere passo dopo passo, e nel serale ha davvero mostrato chi è." La Lettieri ha aggiunto: "Fino a poco fa avrei risposto diversamente, ma ora dico TriGNo. Sul palco si trasforma, è un vero animale da palcoscenico con un'identità forte e riconoscibile."

Alessandra Celentano, unica voce fuori dal coro del mondo della danza, ha confermato il suo sostegno ad Antonia: "Mi piacerebbe che vincesse lei. Mi piace il suo timbro, è buona, generosa e bellissima. Sa uscire dagli schemi, non è mai banale."

Le reazioni dei finalisti

TriGNo, visibilmente emozionato, ha accolto con gratitudine le parole dei professori: "Ringrazio tutti per i complimenti. Sentire certe cose da artisti del genere è davvero bello. Durante l'anno non ne sono arrivati molti, quindi ora me li prendo con soddisfazione."

Antonia, invece, ha mostrato un certo dispiacere per il fatto che solo due professori abbiano puntato su di lei: "Sono contenta delle parole della maestra Celentano, mi fa piacere che certe cose arrivino. Anche Rudy ha detto cose belle su di me. Ma sì, un po' dispiace."