Amici 25 finale premi: 157mila euro a Lorenzo, ecco quanto hanno guadagnato tutti

La finale del talent assegna cifre importanti e contratti ai concorrenti: Lorenzo Salvetti guida la classifica dei guadagni, ma anche gli altri finalisti portano a casa premi e opportunità.

Ieri, 17 maggio, è andata in onda la finale di Amici 25, uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione. A conquistare la vittoria assoluta è stato Lorenzo Salvetti, vincitore della categoria canto, al termine di una serata ricca di esibizioni, sfide e colpi di scena. Nel corso della puntata finale sono stati inoltre assegnati premi in denaro, borse di studio e contratti discografici a diversi allievi della scuola.

I premi della finale: tra gettoni d'oro, contratti e borse di studio

La finale non ha incoronato solo un vincitore, ma ha premiato numerosi talenti con riconoscimenti economici e opportunità professionali. Tutti i premi sono stati assegnati in gettoni d'oro e accompagnati da importanti contratti.

Elena D'Elia : 7 mila euro e un contratto discografico

: 7 mila euro e un contratto discografico Nicola Marchionni : 7 mila euro e due contratti internazionali (International Festival Ballet di Miami e New English Ballet Theatre di Londra), con tre mesi di soggiorno offerto dallo sponsor Freddy

: 7 mila euro e due contratti internazionali (International Festival Ballet di Miami e New English Ballet Theatre di Londra), con tre mesi di soggiorno offerto dallo sponsor Freddy Angie : 7 mila euro, contratto discografico e partecipazione all'RDS Summer Festival

: 7 mila euro, contratto discografico e partecipazione all'RDS Summer Festival Alessio Di Ponzio : secondo classificato e vincitore del circuito danza, con un totale di 57 mila euro

: secondo classificato e vincitore del circuito danza, con un totale di 57 mila euro Emiliano Fiasco : 87 mila euro complessivi grazie ai premi di Enel, Oreo e Marlù

: 87 mila euro complessivi grazie ai premi di Enel, Oreo e Marlù Lorenzo Salvetti: 157 mila euro totali (150 mila per la vittoria e 7 mila dagli sponsor)

Alessio Di Ponzio vince la categoria ballo

Come si è arrivati alla vittoria di Lorenzo Salvetti

Il percorso di Lorenzo nella finale è stato caratterizzato da sfide dirette e televoto. In particolare, il cantante ha dovuto affrontare Angie in uno scontro su tre brani, giudicato dal pubblico da casa. Prima della lettura del televoto, Maria De Filippi ha voluto ringraziare entrambi i finalisti per il percorso affrontato nella scuola, sottolineando il valore formativo dell'esperienza.

Successivamente, Lorenzo ha sfidato Elena D'Elia: il televoto ha decretato un risultato netto, con il 65,31% delle preferenze a favore di Salvetti, mentre Elena si è fermata al 34,69%, risultando eliminata.

La finale della danza: la vittoria di Alessio Di Ponzio

La gara di danza ha visto sfidarsi Alessio Di Ponzio, Emiliano Fiasco e Nicola Marchionni. Il primo eliminato è stato Nicola, mentre Alessio ed Emiliano hanno proseguito fino alla sfida conclusiva. A spuntarla è stato Alessio Di Ponzio, che ha conquistato la coppa come vincitore del circuito danza, dichiarandosi emozionato e orgoglioso del risultato raggiunto. La sfida tra Lorenzo e Alessio si è risolta sul filo di lana, il cantante ha potuto alzare la coppa grazie al 51,40% dei voti considerati validi.

Il bilancio finale: successo e grandi opportunità per tutti

La finale di Amici 25 ha confermato ancora una volta la formula del talent show: non solo competizione, ma anche opportunità concrete per il futuro artistico dei partecipanti. Per Lorenzo Salvetti, la vittoria rappresenta un punto di partenza importante, ma la vera sfida sarà ora quella di consolidare il successo ottenuto e trasformare la visibilità in una carriera duratura nel tempo.