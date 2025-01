Una maglietta LGBT al centro della polemica. È quello che sta succedendo in queste ore ad Amici 24, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come molti utenti fanno notare sui social, un logo sulla maglietta di una ballerina è stato oscurato, facendo gridare già molti alla censura.

Ma vediamo cos'è successo.

Il daytime del 20 gennaio di Amici e il caso del logo oscurato

Durante la messa in onda del daytime di ieri, alcuni spettatori si sono accorti che sulla maglia della ballerina Chiara Bacci era stato oscurato un logo. Una pratica comune, quando si tratta di un brand: i nomi dei marchi sui vestiti infatti, vengono sempre nascosti per evitare di fare pubblicità o problemi di copyright.

Stavolta però, alcuni spettatori particolarmente attenti si sono accorti che non si trattava di un logo. Nella puntata trasmessa domenica 19 gennaio, la puntata originale da cui lo spezzone in questione era tratto, si vede Chiara Bacci indossare la maglietta originale: la parte oscurata, in realtà, non nasconde un brand ma la scritta gay alla day.

Il significato della scritta

Una scritta che letteralmente significa "gay tutto il giorno", ma il cui significato è ovviamente una rivendicazione dell'orientamento sessuale. Ecco allora che alcuni telespettatori stanno commentando il programma sui social parlando di censura, delusi da un programma che, in passato, si è dimostrato vicino al mondo LGBT.

Non si capisce poi la motivazione di questa scelta, dato che domenica è andato tutto in onda senza problemi.

Al momento il programma non si è pronunciato sulla questione, vedremo se nelle prossime ore la produzione deciderà di chiarire la situazione oppure preferirà soprassedere sull'intera vicenda. Intanto, i ragazzi della scuola proseguono il loro cammino verso il serale; l'ultimo eliminato è stato Ilannella puntata del daytime del 14 gennaio.